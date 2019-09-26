Сама досконалість: Олена Зеленська захопила стильним чорно-білим вбранням

Олена Зеленська порадувала ще одним стильним вбранням. Вчора, 25 вересня, відбувся виступ президента України Володимира Зеленського на сесії Генаральной асамблеї ООН. Підтримати чоловіка вирушила і перша леді. Для події вона вибрала більш строгий, ніж попередні, образ в чорно-білих тонах, який розбавила яскравими деталями.

Новий образ Олени (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Олена одягла сукню молочного кольору довжиною до середини ікри, зверху на яке накинула чорний об'ємний жакет. Доповнили образ класичні човники на невисокому каблуці, чорний клатч і сонцезахисні окуляри, які, втім, вона тримала в руках. Важливу роль в стильному образі зіграли незвичайні аксесуари – золотисті сережки і велика брошка у вигляді гвоздики. Макіяж з легкими коричневими smoky і об'ємна укладка – останній штрих до як завжди бездоганного образу.

Володимир і Олена Зеленські (фото: прінтскрін instagram.com/mrszelenska.daily)

Олена вже встигла поділитися фото на своїй сторінці в Instagram. Серію кадрів – Володимира за трибуною, їх загальний знімок і свій – вона підписала: "Сьогодні Володимир вперше виступав на сесії Генасамблеї ООН. Завершення війни, повернення всіх окупованих українських територій і панування світу – саме таким він бачить свою головну задачу. "Немає чужої війни", – зазначив Володимир. І Україна потребує світової підтримки. @zelenskiy_official, підтримую і пишаюся", – написала Олена у своєму мікроблозі.

Фоловери Олени тут же почали писати слова підтримки, захоплення і компліменти.

"Ми пишаємося вами"

"найкрасивіша перша леді"

"Олена як завжди – просто незрівнянна"

"Як леді Мері – сама досконалість"

"Ви дуже гарна! Приємно, що у нас така перша леді"

"Леночка, яка ви красива! І Володимир. Там, напевно, отетеріли від вас! Пишаюся вами!".

Коментарі під постом Олени (фото: прінтскрін instagram.com/olenazelenska_official)

Олена Зеленська в Америці (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Нагадаємо, Олена для поїздки в Америку підібрала неймовірно стильні образи. Вона блищала в лаконічному бежевому костюмі, показала жіночні вбрання в зефирных рожевому і блакитному кольорах, а також продемонструвала вечірнє плаття в підлогу темно-синього відтінку.