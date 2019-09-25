Сама скромність: Меган Маркл в стриманому образі відвідала стару фортецю в Кейптауні

Меган Маркл (фото: instagram.com/sussexroyal)

Герцоги продовжують тур по Південній Африці

Меган Маркл і принц Гаррі продовжують свою поїздку. Наступною зупинкою на шляху герцогів був пляж Монвабиси, там вони зустрілися з серфінгістами. Компанія Waves for Change займається підготовкою фахівців, готових надати психологічну підтримку молоді. 38-річна Меган і 35-річний Гаррі отримали справжнє задоволення від цієї зустрічі – разом з іншими учасниками вони виконували всі необхідні дії і ритуали, включаючи спілкування, танці і медитацію.

Меган на зустрічі з серфінгістами (фото: instagram.com/sussexroyal)

Для цієї події Меган вибрала кежуал-образ. Вузькі чорні брюки вона доповнила білою сорочкою з власної капсульної колекції, накинувши зверху джинсову куртку Madewell. Доповнили лук лофери лососевого відтінку, а також гірчична сумка на довгій ручці, яку герцогиня перекидала через плече. Волосся вона прибрала в пучок, макіяж зробила максимально стриманий, а з прикрас віддала перевагу набору від Jennifer Meyer.

Пізніше подружжя зустрілося з представниками організації The Lunchbox Fund, яка займається стравами для школярів. А потім вирушили в район Бо-Каап, де у них заплановано відвідування мечеті, а також прийом у резиденції Британського верховного комісара.

Для мечеті Меган одяглася відповідно (фото: instagram.com/sussexroyal)

Для візиту в стару мечеть країни Меган обрала відповідний наряд: довге плаття з короткими рукавами і поясом на талії кольору хакі, яке доповнила світлими гостроносими балетками і такого ж відтінку об'ємним шарфом, щоб прикрити голову і плечі. У фортеці вони зустрілися з імамом, представниками релігійних громад та студентами. Герцоги були зустрінуті тепло і самі буквально світилися від щастя.

Після разом з жителями міста вони відсвяткували День спадщини – це свято місцеві прославляють культуру і вірування рідної країни, обмінюються букетами і подарунками. Завершилося все чаєм та солодощами в домашній обстановці – Меган і Гаррі були запрошені до спільного застілля, де скуштували страви і познайомилися з новими традиціями.