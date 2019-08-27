Сама элегантность: Елена Зеленская восхитила total red образом в платье-вышиванке

Пользователи сети осыпали первую леди Украины комплиментами
Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена уже не раз восхищала публику своим утонченным стилем и вкусом в выборе нарядов. Так, на торжественных мероприятиях на День Независимости она появилась в сдержанном и нежном белоснежном образе. А для крайнего выхода в свет первая леди страны выбрала эффектный total red лук.
Зеленская появилась вместе с супругом в Мариинском дворце на торжественном приеме в честь Дня Независимости в роскошном платье-вышиванке в пол насыщенного красного цвета. Отметим, что впечатляющий наряд в национальном стиле - от украинского дизайнера Виты Кин, чьи вышиванки пользуются популярностью во всем мире. Элегантный образ дополнили пояс в тон платья и классические бежевые туфли-лодочки.
К слову, такое же платье, но в нежно-голубом цвете, Елена надевала во время официального визита с супругом в Канаду.
Фото: Владимир и Елена Зеленские в Киеве (instagram.com/zelenskiy_official)
Примечательно, что снимок с женой опубликовал президент Украины на своей странице в Instagram. В кадре глава государства идет в сопровождении своей супруги, коллег и охраны. При этом он сопроводил его трогательной подписью.
"My First Lady in red!" - написал Владимир Зеленский, что переводится с английского языка, как "Моя Первая Леди в красном".
Подписчики растрогались милым снимком и оставили множество восхищенных комплиментов эффектному образу первой леди.
Скриншот комментариев (instagram.com/zelenskiy_official)
Напомним, ранее Елена Зеленская взорвала сеть новым стильным образом от украинского дизайнера Dafna May. Для прогулки с женой премьер-министра Израиля Сарой Нетаньяху по Киеву первая леди Украины выбрала белое классическое платье-пальто в пол.
К слову, первая леди Украины уже не в первый раз примеряет наряд в красных оттенках.Так, Елена Зеленская очаровала стильным нарядом "цвета победы" в Конча-Заспе, где состоялась церемония награждения украинских спортсменов, которые одержали победу на Европейских играх-2019.