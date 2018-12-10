ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Різдвяні брови: яскравий б'юті-тренд підкорив Instagram

Lite » Стиль і мода 10.12.2018 - 19:57
Різдвяні брови: яскравий б'юті-тренд підкорив Instagram
Фото: різдвяні брови (instagram.com/itsivybabe_)

До свят потрібно прикрасити не тільки ялинку, але і себе

Новий рік і Різдво вже не за горами і багато активно думають, як же підготуватися до свята, щоб виглядати яскраво і незабутньо. Що ж, в цьому вам може допомогти популярний в соціальній мережі Instagram б'юті-тренд - різдвяні брови.

Різдвяні брови: яскравий б'юті-тренд підкорив Instagram

Фото: instagram.com/nailloungeallen

Так-так, пропонується прикрасити не лише ялинку, а й оформити власні брови в новорічному стилі.

Різдвяні брови: яскравий б'юті-тренд підкорив Instagram

Фото: Instagram.com

Використовуйте блискітки, стрази, тіні, наклейки - все, на що вистачить вашої фантазії. Зате ви точно виділитися з натовпу на святковій вечірці, та і фотографії вийдуть ефектними.

Різдвяні брови: яскравий б'юті-тренд підкорив Instagram

Фото: Instagram.com

Для прикладу і натхнення РБК-Україна LITE зібрав для вас підбірку яскравих фото незвичайного б'юті-тренда.

 

Фото: Instagram.com

Нагадаємо, інститут кольору Pantone назвав головним кольором 2019 року "живий корал". Pantone 16-1546 Living Coral - це кораловий колір із золотистим підтоном. Представники інституту відзначили, що цей відтінок дуже життєстверджуючий, теплий і яскравий. За словами виконавчого директора центру Литрис Айсмен, цей колір можна зустріти як в природному оточенні, так і в соцмережах.

Ми також писали про те, що стиліст розповіла про головні модні тренди зими 2018-2019.

А також повідомляли, що стилісти запропонували три найбільш вдалі варіанти вбрання для зустрічі Нового року та Різдва 2019. Головне правило — скромність в бік, торішні сукні заховати подалі, ніяких сорочок і простеньких комплектів, тільки пишноту, яскравість, блиск і багато-багато обновок.

Відео: РБК-Україна

Новорічний манікюр 2019: актуальні варіанти Pantone назвав головний колір 2019 року
Новини України красотатрендРіздво
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся