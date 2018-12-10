Різдвяні брови: яскравий б'юті-тренд підкорив Instagram

Фото: різдвяні брови (instagram.com/itsivybabe_)

До свят потрібно прикрасити не тільки ялинку, але і себе

Новий рік і Різдво вже не за горами і багато активно думають, як же підготуватися до свята, щоб виглядати яскраво і незабутньо. Що ж, в цьому вам може допомогти популярний в соціальній мережі Instagram б'юті-тренд - різдвяні брови.

Фото: instagram.com/nailloungeallen

Так-так, пропонується прикрасити не лише ялинку, а й оформити власні брови в новорічному стилі.

Фото: Instagram.com

Використовуйте блискітки, стрази, тіні, наклейки - все, на що вистачить вашої фантазії. Зате ви точно виділитися з натовпу на святковій вечірці, та і фотографії вийдуть ефектними.

Фото: Instagram.com

Для прикладу і натхнення РБК-Україна LITE зібрав для вас підбірку яскравих фото незвичайного б'юті-тренда.

Фото: Instagram.com

Нагадаємо, інститут кольору Pantone назвав головним кольором 2019 року "живий корал". Pantone 16-1546 Living Coral - це кораловий колір із золотистим підтоном. Представники інституту відзначили, що цей відтінок дуже життєстверджуючий, теплий і яскравий. За словами виконавчого директора центру Литрис Айсмен, цей колір можна зустріти як в природному оточенні, так і в соцмережах.

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А також повідомляли, що стилісти запропонували три найбільш вдалі варіанти вбрання для зустрічі Нового року та Різдва 2019. Головне правило — скромність в бік, торішні сукні заховати подалі, ніяких сорочок і простеньких комплектів, тільки пишноту, яскравість, блиск і багато-багато обновок.

Відео: РБК-Україна