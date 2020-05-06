Роскошная женщина: Моника Беллуччи демонстрирует соблазнительные формы в пикантных нарядах

Моника Беллуччи (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Звезда поделилась съемкой для глянца

Моника Беллуччи в последнее время редко делится снимками в своем микроблоге. В одном из недавних интервью она призналась, что полностью посвятила себя домашнему режиму. Она следит за занятиями детей, читает, готовится к премьере новой пьесы, которая так или иначе состоится после окончания карантина. Поэтому каждое новое фото звезды в сети вызывает бурный интерес и восторг у ее поклонников.

Моника поделилась пикантными снимками (фото: instagram.com/harpers_bazaarkz; instagram.com/monicabellucciofficiel)

Так, несколько часов назад звезда поделилась соблазнительным кадром, сделанным во время съемки для апрельского номера Harper's BAZAAR Kazakhstan. 55-летняя актриса предстала в очередном соблазнительном образе: черная кофта с ремешком на поясе, надетая с одними только полупрозрачными колготками на бесконечных ногах Моники. Дополнили образ длинное коричневое пальто и босоножки на высоких каблуках. Макияж актрисе сделали с блестящими тенями, манящим сиянием на губах и легким отблеском хайлайтера по всем щекам.

Моника в новой съемке (фото: instagram.com/harpers_bazaarkz; instagram.com/monicabellucciofficiel)

В этой же фотосесси она примерила и другие необычные образы – ярко-синего оттенка брючный костюм: облегающий комбинезон с откровенным декольте и объемный жакет из фактурной ткани. На обложке звезда красуется в черном пиджаке с крупными красными розами на плечах. Стоит отметить, что далеко не все поклонники оценили эту работу. На странице глянца в Instagram многие жестко раскритиковали фотосессию, отметив «неудачных» стилистов и чрезмерный фотошоп.

Обложка глянца (фото: instagram.com/harpers_bazaarkz)

В интервью вечно молодая актриса откровенно рассказала о любви к себе и возрасту. Так, она призналась, что не стала бы надевать многие вещи, которые носит молодежь, учитывая свой возраст. «Я стараюсь к себе хорошо относиться, но иногда у меня возникает борьба с самой собой. Потому что, когда ты приходишь в этот мир, то постепенно раскрываешь все новые и новые стороны себя: свои слабости, реакции на жизненные события. На самом деле я очень хрупкая и ранимая. Но это часть меня, и я должна ее принимать». Что касается ее бьюти-ритуалов, Моника ответила коротко: «Все очень просто. Иногда я люблю заняться пилатесом, поплавать в бассейне. Что касается лица, я просто наношу крем и легкий макияж».