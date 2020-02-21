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Полуголая на столе: 55-летняя Моника Беллуччи восхитила пышными формами в откровенном боди

Lite » Мода 21.02.2020 - 17:27
Полуголая на столе: 55-летняя Моника Беллуччи восхитила пышными формами в откровенном боди
Моника Беллуччи (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Актриса показала новые кадры из съемки

Моника Беллуччи на днях показала новую работу. 55-летняя звезда украсила новую глянцевую обложку, став одной из героинь фешн-номера L'Officiel Italia. Легендарная итальянка предстала на ней в довольно строгом образе, который сделали чувственным постановка и декорации. А вот внутри можно найти кадры и погорячее. Один из них появился на странице культовой кинодивы несколько часов назад.

Полуголая на столе: 55-летняя Моника Беллуччи восхитила пышными формами в откровенном боди

Моника восхитила сеть (фото: instagram.com/johnnollet)

Беллуччи позирует в черном боди с полупрозрачными вставками на груди от Dolce & Gabbana, надетом на черные колготки. Завершают весьма пикантный лук приталенный пиджак с тонким ремешком от Gucci, а также короткие перчатки с принтом "гусиная лапка". На ногах у нее – туфли на внушительных каблуках. Макияж Монике сделали выразительный: с бронзовыми тенями на глазах, накладными ресницами и мерцающим блеском на губах. "Горячим" фото делает и окружающая обстановка. Актриса сидит на столе, полузакрыв глаза, а в зеркале сзади отражается ее силуэт.

Полуголая на столе: 55-летняя Моника Беллуччи восхитила пышными формами в откровенном бодиНовая съемка Моники получилась весьма соблазнительной (фото: instagram.com/johnnollet)

Стоило Монике выложить фото, как нее обрушился град комплиментов и приятных слов. Поклонники не устают писать Монике, что ее красота неподвластна времени.

  • Как всегда красивая
  • …И возраст настоящей красоте не помеха! Ну в рамках разумного, естественно
  • Люблю тебя
  • Всегда красивая
  • Лучшая
  • Прекрасная, нежная, чуткая!
  • Так красива всегда

Полуголая на столе: 55-летняя Моника Беллуччи восхитила пышными формами в откровенном бодиПолуголая на столе: 55-летняя Моника Беллуччи восхитила пышными формами в откровенном боди

Полуголая на столе: 55-летняя Моника Беллуччи восхитила пышными формами в откровенном бодиПолуголая на столе: 55-летняя Моника Беллуччи восхитила пышными формами в откровенном бодиПолуголая на столе: 55-летняя Моника Беллуччи восхитила пышными формами в откровенном бодиПолуголая на столе: 55-летняя Моника Беллуччи восхитила пышными формами в откровенном боди

Комментарии под фото Моники (принтскрин instagram.com/monicabellucciofficiel)

Нужно признать, что на фото Моника действительно смотрится превосходно: упругая кожа лица, плавные изгибы шеи и плеч, стройные бедра и пышная грудь… Но многие поклонники считают, что это всего лишь фотошоп, и в реальной жизни безукоризненная красавица выглядит немного иначе. Впрочем, по другой версии, как раз фото папарацци является фейковым: якобы там Монику специально "застарили". Как бы там ни было, народная любовь всегда будет на стороне культовой красавицы.

Полуголая на столе: 55-летняя Моника Беллуччи восхитила пышными формами в откровенном бодиДева похожа на свою маму (фото: instagram.com/vincentcassel)

К слову, первые шаги в мире моды делает и юная дочь Моники и Венсана Касселя. 15-летняя Дева недавно снялась в рекламной кампании "Dolce Shine" для Dolce & Gabbana. Девушка буквально восхитила сеть своей красотой и схожестью со знаменитой мамой. Интересно, что младшая дочь – 9-летняя Леони – больше похожа на отца. Впрочем, в сети много фото девочки из детства, но практически не найти сегодняшних. Так что судить сложно.

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