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Резко похудевшая Моника Беллуччи похвасталась стройными ногами в дерзком наряде

Lite » Мода 28.02.2020 - 18:55
Резко похудевшая Моника Беллуччи похвасталась стройными ногами в дерзком наряде
Моника Беллуччи (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Звезда показала новый кадр со съемок

Моника Беллуччи продолжает делиться кадрами со съемок для L'Officiel Italia. И если раньше она демонстрировала классические образы в костюмах, то на последнем фото предстала в довольно неожиданном и пикантном луке. Звезда примерила удлиненное худи оттенка хаки Dior, а также черные колготки. Зачесанные назад волосы, яркий макияж, дерзкое выражение лица… Выглядит 55-летняя звезда просто роскошно. Что и отметили пользователи сети. Нашлись и те, кто посчитал, что Моника выглядит слегка странной и сильно похудевшей.

Резко похудевшая Моника Беллуччи похвасталась стройными ногами в дерзком нарядеНовое фото Моники (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

  • Прекрасная Моника Беллуччи
  • Ты так прекрасна…
  • Вы бесподобны
  • Ты такая красивая, замечательная, удивительная, с собственной личностью, сексуальная и из другого мира…
  • Почему такая худая?
  • Ты выглядишь слегка странной, но ладно

Стоит отметить, что по сравнению с недавними фото звезда действительно выглядит очень стройной. К примеру, на фото из Брюсселя, где она блистала в черном платье, формы актрисы были заметно больше. По лицу знаменитости также видно, что она похудела. Впрочем, возможно, как раз данная фотосессия была сделана ранее, так что сейчас Моника уже вернулась в привычную форму.

Резко похудевшая Моника Беллуччи похвасталась стройными ногами в дерзком нарядеМоника в Брюсселе (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Напомним, это одна из самых откровенных съемок 55-летней звезды за последнее время. На обложке глянца она предстала в довольно сдержанном образе, но в чувственной позе – звезда целует статую. А вот внутри оказались кадры погорячее. Моника примерила полупрозрачное боди, которое обнажило ее роскошную грудь. На втором фото предстала с ярким макияжем, который подчеркнул ее безупречные черты.

Резко похудевшая Моника Беллуччи похвасталась стройными ногами в дерзком нарядеЗвезда для L'Officiel Italia (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Звезда в который раз доказала, что выглядит превосходно, несмотря на слухи о своем "осунувшемся" и "постаревшем" внешнем виде. Правда, фотошоп для журналов пока никто не отменил, так что вполне возможно, что безупречные фото 55-летней итальянской дивы сильно отретушированы.

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