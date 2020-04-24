В прозрачном боди: 55-летняя Моника Беллуччи показала роскошное тело в откровенной съемке для глянца

Моника Беллуччи (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Актриса снялась в новой фотосессии

Моника Беллуччи, которая давно пропала из соцсетей, наконец порадовала поклонников обновлениями. Знаменитая актриса снялась для известного французского глянцевого журнала Madame Figaro. В съемке, которая проходила еще до карантина, заметно постройневшая актриса примерила массу откровенных нарядов. Она блистает в полупрозрачном боди и серебристом пиджаке, соблазнительном черно-белом костюме, который облегает тело Моники по всей фигуре, а также классическом костюме. Все образы дополнены ярким макияжем и слегка «растрепанной» укладкой. Нужно ли говорить, что выглядит 55-летняя актриса невероятно свежо и молодо.

Новая обложка Моники (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

«Желаю всем вам быть в безопасности и надеяться на здоровые дни для всего мира как можно скорее!», – написала в своем микроблоге звезда, опубликовав обложку. «Моника Белуччи – итальянское божество», – добавили на странице глянца в сети, сопроводив короткий ролик несколькими цитатами из интервью. Сеть буквально взорвалась комплиментами и восторгами, которые можно свести к главному определению знойной актрисы – «самая красивая женщина в мире».

Кадры из новой фотосессии (видео: instagram.com/madamefigarofr)

В интервью звезда рассказала о многих интересных фактах своей биографии, также поведав, как переживает период карантина. Оказывается, звездная мама со своими дочками – 9-летней Леони и 15-летней Девой – отправились на юг Франции в трехмесячное «заключение». Такой выбор обусловлен и тем, что рядом здесь живет экс-супруг Моники Венсан Кассель со своей нынешней супругой Тиной Кунакі.

Моника для Harper's BAZAAR Kazakhstan (фото: instagram.com/johnnollet)

«Я провожу время с дочерьми. Они занимаются уроками по видео, а я слежу за этим зорким взглядом. Важно, чтобы их день был структурирован. В остальное время (а его немного) я читаю сценарии и изучаю текст Lettres de la Callas на итальянском языке, так как планируется, что я буду играть эту пьесу позже в Италии. В остальном мы очень уважительно относимся к рекомендациям и не выходим на улицу». Также актриса поведала, что ее близкие здоровы, но она очень переживает за родную страну. Хотя уверена: лекарство рано или поздно будет найдено, нужно только ждать и надеяться.