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Розкішна жінка: Моніка Беллуччі демонструє спокусливі форми в пікантних вбраннях

Lite » Мода 06.05.2020 - 22:32
Розкішна жінка: Моніка Беллуччі демонструє спокусливі форми в пікантних вбраннях
Моніка Беллуччі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Зірка поділилася зйомкою для глянцю

Моніка Беллуччі останнім часом рідко ділиться знімками в своєму мікроблозі. В одному з недавніх інтерв'ю вона зізналася, що повністю присвятила себе домашньому режиму. Вона стежить за заняттями дітей, читає, готується до прем'єри нової п'єси, яка так чи інакше відбудеться після закінчення карантина. Тому кожне нове фото зірки в мережі викликає бурхливий інтерес і захоплення у її шанувальників.

Розкішна жінка: Моніка Беллуччі демонструє спокусливі форми в пікантних вбранняхРозкішна жінка: Моніка Беллуччі демонструє спокусливі форми в пікантних вбраннях

Моніка поділилася пикантними знімками (фото: instagram.com/harpers_bazaarkz; instagram.com/monicabellucciofficiel)

Так, кілька годин тому зірка поділилася спокусливим кадром, зробленим під час зйомки для квітневого номера Harper's BAZAAR Kazakhstan. 55-річна актриса постала у черговому спокусливому образі: чорна кофта з ремінцем на поясі, одягнена з одними лише напівпрозорими колготками на нескінченних ногах Моніки. Доповнили образ довге коричневе пальто і босоніжки на високих підборах. Макіяж актрисі зробили з блискучими тінями, захопливим сяйвом на губах і легким відблиском освітлення по всіх щоках.

Розкішна жінка: Моніка Беллуччі демонструє спокусливі форми в пікантних вбранняхМоніка в новій зйомці (фото: instagram.com/harpers_bazaarkz; instagram.com/monicabellucciofficiel)

У цій фотосесії вона приміряла і інші незвичайні образи – яскраво-синього відтінку брючний костюм: облягаючий комбінезон з відвертим декольте і об'ємний жакет з фактурної тканини. На обкладинці зірка красується в чорному піджаку з великими червоними трояндами на плечах. Варто відзначити, що далеко не всі шанувальники оцінили цю роботу. На сторінці глянцю в Instagram багато хто жорстко розкритикував фотосесію, відзначивши «невдалих» стилістів і надмірний фотошоп.

Розкішна жінка: Моніка Беллуччі демонструє спокусливі форми в пікантних вбраннях

Обкладинка глянцю (фото: instagram.com/harpers_bazaarkz)

В інтерв'ю вічно молода актриса відверто розповіла про любов до себе і віку. Так, вона зізналася, що не стала б одягати багато речей, які носить молодь, враховуючи свій вік. «Я прагну до себе добре ставитися, але іноді у мене виникає боротьба з самою собою. Тому що, коли ти приходиш у цей світ, то поступово розкриваєш все нові і нові сторони себе: свої слабкості, реакції на життєві події. Насправді я дуже тендітна і вразлива. Але це частина мене, і я повинна її приймати». Що стосується її б'юті-ритуалів, Моніка відповіла коротко: «Все дуже просто. Іноді я люблю зайнятися пілатесом, поплавати в басейні. Що стосується лиця, я просто наношу крем і легкий макіяж».

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