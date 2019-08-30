Роскошная Моника Беллуччи блистает на Венецианском фестивале в эффектном платье от Dior

Стартовавший на днях Венецианский фестиваль собрал массу звезд разной величины, и легендарная Моника Беллуччи не могла не отметиться там. Итальянская актриса прибыла на второй день и сразу же приковала к себе внимание публики. Папарацци застали Монику на выходе из отеля. Хотя, пожалуй, "застали" не то слово, так как знаменитость явно готовилась показать себя во всей красе.

Моника на фестивале (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Моника надела черное платье в пол от Christian Dior. Плиссированная юбка, широкие рукава, пояс на талии, V-образный вырез – все эти детали сыграли на руку Беллуччи, сделав ее и без того постройневший за последнее время силуэт совершенным. Дополнили наряд Моники босоножки на внушительных каблуках от Christian Louboutin, крупное кольцо Cartier и черные солнцезащитные очки. Прическу ей сделали простую – вытянутые и идеально уложенные волосы, а нужный акцент добавила челка. На лице звезды практически не было макияжа.

Моника в последнее время часто снимается полуобнаженной (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Позже Моника сама выложила фото в свой Instagram, где улыбается в камеру, написав: "По прибытии сегодня на Венецианский кинофестиваль 2019". Поклонники сразу же засыпали Беллуччи комплиментами, называя, по обыкновению, "самой красивой женщиной в мире", "роскошной", "знойной", "воплощением женственности" и "вечно молодой".

Черный – один из любимых цветов Беллуччи (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Напомним, Моника в этом году будет представлять на фестивале обновленную версию фильма "Необратимость" от скандального Гапара Ноэ. В свое время фильм с внушительной сценой изнасилования наделал много шума. К слову, в ленте Моника снималась вместе со своим экс-супругом Венсаном Касселем. 52-летний актер также вскоре должен прибыть на кинофорум.

Беллуччи в последнее время весьма активна, регулярно снимается в новых проектах и для глянцевых журналов. Причем образы ее стали намного более откровенными. Так что, возможно, позже она покажет и не столь закрытые наряды.