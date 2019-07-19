Божественна! Моника Беллуччи блистает в эффектной съемке для известного глянца

Моника Беллуччи (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

54-летняя актриса украсила новую обложку

Моника Беллуччи в последнее время на слуху. Главная причина тому – ее разрыв с 36-летним французским художником Николасом Лефевром. Об окончательном расставании знаменитая итальянка рассказала сама, решив не давать лишних поводов для сплетен. По словам Моники, они расстались друзьями, и она всегда будет благодарна за те уроки, что он ей преподнес. Напомним, отношения пар начались еще в 2018-м году, но лишь зимой этого года она решила "вывести" возлюбленного в свет. Сейчас Моника вновь свободна и максимум времени уделяет рабочим проектам.

Моника с головой ушла в работу (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Недавно она представила новый проект – фантастический фильм "Некромант" от австралийского режиссера Кия Роуч-Тернера. Там Беллуччи сыграла одну из главных ролей. Также актриса регулярно посещает светские события и участвует в съемках для глянцевых изданий.

Актриса по-прежнему соблазнительна (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Одна из последних ее работ – фотосессия для испанского ELLE. Красавица предстала на обложке августовского номера в роскошных нарядах. На первой – в ярко-розовом платье с объемной оборкой Carolina Herrera. Легкий макияж, серьги и распущенные волосы сделали Монику столь очаровательной, что с трудом верится в реальный возраст актрисы.

Моника на новой обложке (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Вторая – более эксцентричная. Здесь Беллуччи примерила красное плиссированное платье от Valentino, черную шляпку и туфли на каблуках. Такой образ помог продемонстрировать во всей красе стройные ноги Моники и ее безупречный стиль.

Беллуччи по-прежнему блистает на обложках (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

В анонсе к выпуску журнал назвал Монику "символом универсальной красоты". Сама актриса опубликовала обложку у себя в Instagram и поблагодарила знаменитый глянец за возможность принять участие в таком проекте.

Моника давно заслужила звание самой красивой женщины в мире (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Стоит отметить, что поклонники остались в восторге от такой красоты и поспешили их выразить на странице итальянской красавицы. Главные эпитеты, как всегда, неизменны: "прекрасна", "безупречна", "самая красивая женщина в мире"… Что ж, Монике не привыкать к такому вниманию!.