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Роскошная Моника Беллуччи блистает на Венецианском фестивале в эффектном платье от Dior

Lite » Мода 30.08.2019 - 19:28
Роскошная Моника Беллуччи блистает на Венецианском фестивале в эффектном платье от Dior
Моника Беллуччи (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Актриса прибыла на знаменитый фестиваль

Стартовавший на днях Венецианский фестиваль собрал массу звезд разной величины, и легендарная Моника Беллуччи не могла не отметиться там. Итальянская актриса прибыла на второй день и сразу же приковала к себе внимание публики. Папарацци застали Монику на выходе из отеля. Хотя, пожалуй, "застали" не то слово, так как знаменитость явно готовилась показать себя во всей красе.

Роскошная Моника Беллуччи блистает на Венецианском фестивале в эффектном платье от DiorМоника на фестивале (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Моника надела черное платье в пол от Christian Dior. Плиссированная юбка, широкие рукава, пояс на талии, V-образный вырез – все эти детали сыграли на руку Беллуччи, сделав ее и без того постройневший за последнее время силуэт совершенным. Дополнили наряд Моники босоножки на внушительных каблуках от Christian Louboutin, крупное кольцо Cartier и черные солнцезащитные очки. Прическу ей сделали простую – вытянутые и идеально уложенные волосы, а нужный акцент добавила челка. На лице звезды практически не было макияжа.

Роскошная Моника Беллуччи блистает на Венецианском фестивале в эффектном платье от DiorМоника в последнее время часто снимается полуобнаженной (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Позже Моника сама выложила фото в свой Instagram, где улыбается в камеру, написав: "По прибытии сегодня на Венецианский кинофестиваль 2019". Поклонники сразу же засыпали Беллуччи комплиментами, называя, по обыкновению, "самой красивой женщиной в мире", "роскошной", "знойной", "воплощением женственности" и "вечно молодой".

Роскошная Моника Беллуччи блистает на Венецианском фестивале в эффектном платье от DiorЧерный – один из любимых цветов Беллуччи (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Напомним, Моника в этом году будет представлять на фестивале обновленную версию фильма "Необратимость" от скандального Гапара Ноэ. В свое время фильм с внушительной сценой изнасилования наделал много шума. К слову, в ленте Моника снималась вместе со своим экс-супругом Венсаном Касселем. 52-летний актер также вскоре должен прибыть на кинофорум.

Беллуччи в последнее время весьма активна, регулярно снимается в новых проектах и для глянцевых журналов. Причем образы ее стали намного более откровенными. Так что, возможно, позже она покажет и не столь закрытые наряды.

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