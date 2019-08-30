Розкішна Моніка Беллуччі блищить на Венеціанському фестивалі в ефектній сукні від Dior

Моніка Беллуччі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Актриса прибула на знаменитий фестиваль

Венеціанський фестиваль, що стартував днями, зібрав масу зірок різної величини. І легендарна Моніка Беллуччі не могла не позначитись там. Італійська актриса прибула на другий день і відразу ж привернула до себе увагу публіки. Папараці застали Моніку на виході з готелю. Хоча, мабуть, "застали" не те слово, так як знаменитість явно готувалася показати себе у всій красі.

Моніка на фестивалі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Моніка одягла чорну сукню в підлогу від Christian Dior. Плісирована спідниця, широкі рукава, пояс на талії, V-подібний виріз – всі ці деталі зіграли на руку Беллуччі, зробивши її і без того стрункий силует досконалим. Доповнили наряд Моніки босоніжки на високих підборах від Christian Louboutin, велике кільце Cartier і чорні сонцезахисні окуляри. Зачіску їй зробили просту – витягнуте і ідеально укладене волосся, а потрібний акцент додав чубчик. На обличчі зірки практично не було макіяжу.

Моніка останнім часом часто знімається напівоголеною (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Пізніше Моніка сама виклала фото в свій Instagram, де посміхається в камеру, написавши: "Після прибуття сьогодні на Венеціанський кінофестиваль 2019". Шанувальники відразу ж засипали Беллуччі компліментами, називаючи, як зазвичай, "найкрасивішою жінкою в світі", "розкішної", "спекотною", "втіленням жіночності" і "вічно молодий".

Чорний – один з улюблених кольорів Беллуччі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Нагадаємо, Моніка в цьому році буде представляти на фестивалі оновлену версію фільму "Незворотність" від скандального Гапара Ное. У свій час фільм зі значною сценою зґвалтування наробив багато галасу. До речі, у стрічці Моніка знімалася разом зі своїм екс-чоловіком Венсаном Касселем. 52-річний актор також незабаром має прибути на кінофорум.

Беллуччі останнім часом вельми активна, регулярно знімається в нових проектах і для глянцевих журналів. Причому образи її стали набагато більш відвертими. Так що, можливо, пізніше вона покаже і не настільки закриті наряди.