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Яркая и стильная: Кендалл Дженнер примерила летние образы для знаменитого глянца


23-летняя модель снялась для американского Vogue

Кендалл Дженнер, которая недавно представила новую линию нижнего белья Calvin Klein, порадовала очередной работой. 23-летняя супермодель приняла участие в стильной фотосессии для американского Vogue. Девушка примерила массу необычных образов, идеально подходящих для приближающегося лета.

Модели Кендалл Дженнер и Виттория Черетти в новой фотосессии (фото: instagram.com/kendalljenner) 

На одном фото она позирует в высоких шортах и кроп-топе с ярким принтом. Дополняет его соломенная шляпка, сережка в одном ухе и цепочка на шее. На другом она примерила длинный сарафан ассиметричного кроя. Не менее ярким получился также лук с голубым в горошек топом и юбкой с принтом тай дай. Его завершили высокая прическа, крупные серьги и макияж со стрелками. Отдельного внимания заслуживают и кадры, где Кендалл снялась вместе с другой моделью, 20-летней Витторией Черетти: девушки веселятся в летящих сарафанах с цветочным принтом.  

Кендалл Дженнер названа самой высокооплдачиваемой моделью по версии Forbes (фото: instagram.com/kendalljenner) 

Не успела Кендалл поделиться снимками и отметить на них журнал и фотографа, как поклонники засыпали ее восторженными комментариями:

  • "Да, Кенни, я люблю это, просто супер!"
  • "Витто такая красивая, у нее натуральная красота"
  • "Вы выглядите, как близняшки"
  • "О боже, я влюблен в этот материал"
  • "Такие сладкие, такие красивые"
  • "Эти наряды в моем сердце"
  • "Вы пришли с небес"
  • "Ты выглядишь чертовски великолепно"
  • "О, ты прекрасна"
  • "Почему ты так прекрасна"
  • "Ангел"
  • "Королева"
  • "Выглядишь сногсшибательно"
  • "Ты самый красивый человек во всем мире"
  • "Кендалл, ты слишком хороша, ты королева!"

Кендалл Дженнер примерила летние образы (фото: instagram.com/kendalljenner) 

Нужно отметить, что 23-летняя Кендалл, по версии американского журнала Forbes, уже 2 года подряд носит титул самой высокооплачиваемой модели в мире. Так, в период с 2017-го по 2018-й красавица заработала около $ 22,5 миллионов. Такой успех ей принесли контракты гигантами индустрии: Adidas, Estee Lauder, Calvin Klein, Tiffany и многими другими. Также немало она получает и от активности в Instagram – сейчас на странице девушки 110 млн подписчиков. К слову, она регулярно радует их новыми постами и образами

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