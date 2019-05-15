Яркая и стильная: Кендалл Дженнер примерила летние образы для знаменитого глянца

Кендалл Дженнер, которая недавно представила новую линию нижнего белья Calvin Klein, порадовала очередной работой. 23-летняя супермодель приняла участие в стильной фотосессии для американского Vogue. Девушка примерила массу необычных образов, идеально подходящих для приближающегося лета.

Модели Кендалл Дженнер и Виттория Черетти в новой фотосессии (фото: instagram.com/kendalljenner)

На одном фото она позирует в высоких шортах и кроп-топе с ярким принтом. Дополняет его соломенная шляпка, сережка в одном ухе и цепочка на шее. На другом она примерила длинный сарафан ассиметричного кроя. Не менее ярким получился также лук с голубым в горошек топом и юбкой с принтом тай дай. Его завершили высокая прическа, крупные серьги и макияж со стрелками. Отдельного внимания заслуживают и кадры, где Кендалл снялась вместе с другой моделью, 20-летней Витторией Черетти: девушки веселятся в летящих сарафанах с цветочным принтом.

Кендалл Дженнер названа самой высокооплдачиваемой моделью по версии Forbes (фото: instagram.com/kendalljenner)

Не успела Кендалл поделиться снимками и отметить на них журнал и фотографа, как поклонники засыпали ее восторженными комментариями:

"Да, Кенни, я люблю это, просто супер!"

"Витто такая красивая, у нее натуральная красота"

"Вы выглядите, как близняшки"

"О боже, я влюблен в этот материал"

"Такие сладкие, такие красивые"

"Эти наряды в моем сердце"

"Вы пришли с небес"

"Ты выглядишь чертовски великолепно"

"О, ты прекрасна"

"Почему ты так прекрасна"

"Ангел"

"Королева"

"Выглядишь сногсшибательно"

"Ты самый красивый человек во всем мире"

"Кендалл, ты слишком хороша, ты королева!"

Кендалл Дженнер примерила летние образы (фото: instagram.com/kendalljenner)

Нужно отметить, что 23-летняя Кендалл, по версии американского журнала Forbes, уже 2 года подряд носит титул самой высокооплачиваемой модели в мире. Так, в период с 2017-го по 2018-й красавица заработала около $ 22,5 миллионов. Такой успех ей принесли контракты гигантами индустрии: Adidas, Estee Lauder, Calvin Klein, Tiffany и многими другими. Также немало она получает и от активности в Instagram – сейчас на странице девушки 110 млн подписчиков. К слову, она регулярно радует их новыми постами и образами.