Яскрава і стильна: Кендалл Дженнер приміряла літні образи для відомого глянцю

Кендалл Дженнер, яка нещодавно представила нову лінію Calvin Klein, порадувала черговою роботою. 23-річна супермодель взяла участь в стильній фотосесії для американського Vogue. Дівчина приміряла масу незвичайних образів, які ідеально підходять для прийдешнього літа.

Моделі Кендалл Дженнер і Вітторія Черетти в новій фотосесії (фото: instagram.com/kendalljenner)

На одному фото вона позує у високих шортах і кроп-топі з яскравим принтом. Доповнює його солом'яний капелюшок, сережка в одному вусі і ланцюжок на шиї. На іншому вона приміряла довгий сарафан асиметричного крою. Не менш яскравим вийшов також цибулю з блакитним в горошок топом і спідницею з принтом тай дай. Його завершили висока зачіска, великі сережки і макіяж зі стрілками. Окремої уваги заслуговують і знімки, де Кендалл позує разом з іншою моделлю, 20-річної Вітторією Черетти: дівчата веселяться в летять сарафанах з квітковим принтом.

Кендалл Дженнер названа найбільш высокооплдачиваемой моделлю за версією Forbes (фото: instagram.com/kendalljenner)

Не встигла Кендалл поділитися знімками і відзначити на них журнал і фотографа, як шанувальники засипали її захопленими коментарями:

"Так, Кенні, я люблю це, просто супер!"

"Витто така красива, у неї натуральна краса"

"Ви виглядаєте, як близнята"

"О боже, я закоханий в цей матеріал"

"Такі солодкі, такі красиві"

"Ці наряди в моєму серці"

"Ви прийшли з небес"

"Ти виглядаєш біса чудово"

"О, ти прекрасна"

"Чому ти так прекрасна"

"Ангел"

"Королева"

"Виглядаєш приголомшливо"

"Ти найкрасивіший чоловік у всьому світі"

"Кендалл, ти надто хороша, ти королева!"

Кендалл Дженнер приміряла літні образи (фото: instagram.com/kendalljenner)

Треба зазначити, що 23-річна Кендалл, за версією американського журналу Forbes, вже 2 роки поспіль носить титул найбільш високооплачуваною моделлю в світі. Так, в період з 2017-го по 2018-й красуня заробила близько $ 22,5 мільйонів. Такий успіх їй принесли контракти гігантами індустрії: Adidas, Estee Lauder, Calvin Klein, Tiffany і багато інших. Також чимало вона отримує і від активності в Instagram – зараз на сторінці дівчини 110 млн передплатників.