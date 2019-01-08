Januhairy: снова набирает популярность флешмоб небритых ног и подмышек

Фото: Лаура Джексон (instagram.com/janu_hairy)

Женщины со всего мира демонстрируют свои небритые подмышки и щетинистые ноги

Кампания британской студентки Лауры Джексон за естественную красоту, которую она запустила этой зимой в Instagram, набирает обороты по всему миру.

Фото: (instagram.com/benhopper)

Акцию "мохнатости" она посвятила естественности женщин и после того, как перестала удалять волосы на своем теле и почувствовала все преимущества жизни без бритвы, она предложила девушкам всего мира последовать ее примеру и не бриться.

Фото: "Когда вам нечего скрывать - вы можете свободно быть собой", - считает девушка (instagram.com/janu_hairy)

Januhairy — слово, образованное от английских "январь" и "волосатый" стало девизом кампании о любви к себе.

Фото: (instagram.com/hairygirlsarebeautiful)

"Хотя я чувствовала себя освобожденной и увереннее, некоторые люди не понимали или не соглашались с тем, что я не брились. Я поняла, что нам еще многое предстоит сделать, чтобы мы могли полностью и искренне принимать друг друга", - сказала студентка в аккаунте флешмоба в соцсетях.

Фото: "Общество ведет себя так, будто естественные волосы, которые растут на теле, непривлекательны и неприятны" , - считает Лаура Джексон (instagram.com/janu_hairy)

После того, как Лаура опубликовала снимок своих подмышек в Instagram, ее акция стремительно начала набирать обороты, сейчас в аккаунте уже почти 5 тысяч подписчиков и каждый день к нему присоединяются сотни людей.

Фото: (instagram.com/hairygirlsarebeautiful)

Кроме того, есть еще одна цель всего "мохнатого" проекта — девушка хочет собрать деньги на благотворительную образовательную программу Body Gossip, которая рассказывает молодым людям о теле и его особенности.

"Этот проект для того, чтобы люди лучше понимали себя и других", - пояснила она.

Фото: (instagram.com/hairygirlsarebeautiful)

Напомним, ранее мы писали о семи странных трендов из прошлого, которые опять набирают популярность.

Кроме того, мы рассказывали о масках для лица, которые помогут восстановить упругость кожи после праздников.

Еще мы упоминали о необычном тренде, к которому присоединяются женщины со всего мира.

Как и с чем носить модный принт (видео: РБК-Украина)