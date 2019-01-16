Розбір гардеробу: як правильно визначити потреби в одязі

Фото: Ілюстративне фото (instagram.com/dolcegabbana)

"Нікуди повісити і нічого надіти" — парадокс гардеробу багатьох дівчат

Середина зими — саме час про те, щоб замислитися над оновленням гардеробу на сезон весна-літо. Напевно ви вже простудіювали модні сайти і журнали, в яких шукали, що ж буде модним навесні і влітку 2019 року. Однак, в цей раз ми пропонуємо застосувати "математичний" підхід, і спробувати прийом, який відомий всім модним блогерам, але, можливо, ще не відомий вам.

Повна ревізія

Починати складати новий гардероб логічно з ревізії старого - критично придивіться до своїх речей. Буває так, що в шафі десяток "коктейльних суконь для принцес", однак, з дому ви вибираєтеся рідко. Або маса зручного спортивного одягу, а в офіс і надягти нічого. Що вже говорити про взуття, тут теж трапляються крайнощі — або все для тренажерного залу, або для королівського прийому, а на романтичне побачення з тривалою прогулянкою по парку не знайдеться пари відповідних туфель.

Фото: (instagram.com/bishkekinfo)

Математичний підхід

Вирішити вічне питання "Що вдягнути?" слід зі складання "діаграми зайнятості".

Якщо говорити сухою мовою математики, "діаграма зайнятості" — це фактично розрахована пропорція проведеного вами часу в різних життєвих сферах. Іншими словами — це наочна картинка, яка допомагає оцінити реальну потребу в одязі для різних випадків життя.

Оцінка зайнятості

Якщо ж у вашому гардеробі переважають речі для відпочинку, а ви проводите більшу частину життя в офісі - то очевидний перекіс вашого гардеробу, тому іноді буває нічого вдягти. Ну або навпаки, сидиш в декреті, основний час проводиш або вдома, або гуляєш в парку з дітками, а в гардеробі порошаться красиві офісні блузки і спідниці, в які крім усього іншого вже не влазиш.

Ось для таких випадків і необхідна оцінка вашої зайнятості, а після цього наступний важливий крок - фізичний розбір вмісту ваших шаф з складанням списку відсутніх речей і моніторинг ситуації актуальних трендів.

Фото: (instagram.com/bishkekinfo)

Простий розрахунок

Складаємо просту задачку.

Дано: молода мама, яка працює в офісі повний робочий день .

Дитина дитсадівського віку, яка любить прогулянки на свіжому повітрі і займається у спортивній секції.

Чоловік, який у вихідні воліє проводити поза домом, наприклад, у пабі чи в гостях у друзів.

Розраховуємо скільки часу витрачається на кожне заняття, не забуваємо про хобі, домашній одяг та взуття.

Рішення:

35% - робота

15% - домашні справи, домашні заняття з дитиною

20% - прогулянки з дитиною, його спортивні секції

20% - відпочинок з сім'єю поза домом

10% - особистий час для зустрічей з подругами, салонів краси, хобі та інше.

Згідно з розподілом відсотків - робіть покупки.

Також є один секрет, нарядні речі варто купувати тільки за нагоди, а не тому що на вбрання велика знижка — велика ймовірність "випадково" купленої речі так ніколи і не побачити світ.

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