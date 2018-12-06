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Пишнотіла Ешлі Грем знялася у пікантній фотосесії в нижній білизні

Lite » Стиль і мода 06.12.2018 - 10:07
Пишнотіла Ешлі Грем знялася у пікантній фотосесії в нижній білизні
Фото: Ешлі Грем (instagram.com/ashleygraham)

Модель plus size грайливо позувала для бразильського глянцю

Відома американська модель формату plus size Ешлі Грем, яка захопила фото в купальнику, знялася в пікантному фотосеті для бразильської версії журналу Vogue. Знімки були опубліковані на сайті видання.

На одному з них пишнотіла красуня грайливо позує в нижній білизні, притримуючи груди руками. На моделі можна помітити незвичайну прикрасу у вигляді лимона в зоні декольте.

Пишнотіла Ешлі Грем знялася у пікантній фотосесії в нижній білизні

Фото: Ешлі Грем (vogue.globo.com)

На другому Ешлі зображена в повний зріст в спокусливій позі, позуючи біля мармурової статуї. На її шиї красується вже інша масивна прикраса.

Пишнотіла Ешлі Грем знялася у пікантній фотосесії в нижній білизніФото: Ешлі Грем (vogue.globo.com)

Що ж, судячи з усього решта кадрів з цієї фотосесії будуть не менш цікавими та оригінальними.

Нагадаємо, раніше американська модель формату plus size Ешлі Грем в образі сексапільної селянки знялася в досить незвичайній фотосесії для паризького Vogue. На знімках модель косить сіно в сукні з тісним корсетом, що підкреслив її розкішні груди, а також годує курей, чистить овочі і навіть пасе овець.

Зазначимо, що американська модель plus-size Ешлі Грем стала героїнею нового випуску видеокалендаря Love Magazine. Одна з найвідоміших манекенниць в категорії plus-size з'являється в чорно-білому відеоролику в образі ретро-діви - з голлівудською укладанням, у тісному корсеті, леопардових легинсах і рукавичках по лікті.

До речі, знаменита модель Емілі Ратаковски вразила супер-відвертим купальником.

Відео: РБК-Україна

54-річна Моніка Беллуччі знялась у купальнику для італійського глянцю Кім Кардашьян похвалилася своїми формами на відвертому фото топлес
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