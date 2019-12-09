В прозрачном топе на берегу моря: Белла Хадид показала соблазнительное тело в откровенном наряде

Белла Хадид – обладательница роскошного тела и совершенных параметров, которая обожает демонстрировать их миру не только на подиуме. 23-летняя модель периодически радует поклонников горячими кадрами с бэкстейджа, многочисленных рабочих поездок, а также путешествий. В этот раз вместе со своими друзьями горячая красотка отправилась на Карибские острова. Разумеется, без соблазнительных кадров не обошлось.

Белла на Карибских островах (фото: instagram.com/bellahadid)

Белла показала массу кадров с пляжного отдыха. Вместе с подругами они наслаждаются солнцем, морем и экзотическими видами. Белла в поездку прихватила один из своих любимых купальников – ярко-оранжевый, а также белый с ярким принтом. Его она предпочла носить с белой объемной рубашкой.

Белла Хадид выбрала соблазнительный наряд в своем стиле (фото: instagram.com/bellahadid)

Но особенно жаркими стали, к слову, не в купальнике. Знаменитая модель доказала, что умеет выглядеть соблазнительной, не только полностью оголяясь. Один из ее пляжных луков получился невероятно стильным и жарким. Высокие белые брюки с крестами на ягодицах и бедрах Белла дополнила полупрозрачным белым топом на тонких бретельках, под которым просматривалась голая грудь.

Завершали образ стильные узкие очки Chrome Hearts, которые были разработанны в коллаборации с самой красоткой, а также золотые часы и некрупные серьги. Волосы она собрала на затылке в пучок, а макияж сделала легкий, с упором на золотистый загар. Выглядела Белла стильно и притягательно. Что тут же отметили поклонники, назвав ее "невероятно горячей", "первой всегда" и просто "ангелом"…

Джиджи Хадид на показе (фото: instagram.com/gigihadid)

К слову, ее старшая сестра Джиджи, которая не так активна в соцсетях, на днях также продемонстрировала довольно откровенный наряд. Девушка приняла участие в показе Chanel. На подиум она вышла в классическом для культового бренда укороченном твидовом жакете, который был надет на голое тело.