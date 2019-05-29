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Просто прелесть: Наталья Водянова умилила стильным нарядом и домашним любимцем

Lite » Мода 29.05.2019 - 16:56
Просто прелесть: Наталья Водянова умилила стильным нарядом и домашним любимцем
Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

Супермодель поделилась забавным снимком

Наталья Водянова, которая недавно взорвала сеть идеальной спортивной формой, продолжает восхищать поклонников. Теперь в центре внимания оказался милый стильный наряд, а также домашний любимчик семейства Водянова-Арно – кот Галилео.

Просто прелесть: Наталья Водянова умилила стильным нарядом и домашним любимцемНаталья Водянова со своим домашним питомцем (фото: instagram.com/natasupernova)

37-летняя модель сидит на ступеньках в белой блузе с воротником, бежевом свитере с вырезом на груди, коричневой атласной юбке с золотистым поясом, полупрозрачных гольфах Prada и остроносых туфельках. Завершает стильный ансамбль широкий обруч с крупными бусинами и макияж в бежевых тонах. Еще одна яркая деталь кадра – кот, который "заигрывает" со своей хозяйкой. "Кот-кутюр. Отметьте под фото своего кота или кошку, если у них есть инстаграм-эккаунт, и будем дружить", – подписала супермодель и филантроп снимок. 

Просто прелесть: Наталья Водянова умилила стильным нарядом и домашним любимцемПросто прелесть: Наталья Водянова умилила стильным нарядом и домашним любимцем

Кот Галилео начинает обретать популярность в сети (фото: instagram.com/natasupernova)

Напомним, котом Наталья обзавелась около года назад. Они увидели его во время прогулки с детьми и буквально влюбились. После того как от Антуана было получено согласие, они сразу же забрали его домой. Кот тут же стал настоящим семейным любимцем и обзавелся личным Instagram-аккаунтом. Который, впрочем, не был сильно активен. Видимо, таким образом Водянова решила "продвигать" страницу кота. А заодно и еще больше подружиться со своими подписчиками. К слову, Водянова уже не раз восхищала поклонников фото с Галилео.  

Просто прелесть: Наталья Водянова умилила стильным нарядом и домашним любимцемНаталья Водянова с сыновьями Лукасом и Виктором  (фото: instagram.com/natasupernova)

Они не стали молчать, принявшись сразу бурно комментировать прелестный образ супермодели и ее милого спутника.

  • Прелестная 
  • Алиса в Стране чудес
  • Вау
  • Как мило
  • Какой любопытный джентльмен пушистый
  • У моей кошки отдельного аккаунта нет, но мы очень хотим подружиться. Выложу ее сегодня и Галилео отмечу-фэшн-кот
  • Кооотик
  • Я хочу быть этим котом
  • Мой идол, такая счастливая
  • Вау, какой стиль
  • На секунду представила зацепки на красивых гольфах 
  • Как стильно
  • Кот обнаглел
  • Наталья, вы волшебно-обворожительная
  • Какой любопытный котик
  • Вы чудо

К слову, стильные наряды – "фишка" супермодели. Недавно благодаря им она покорила Каннский кинофестиваль

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