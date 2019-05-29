Просто прелесть: Наталья Водянова умилила стильным нарядом и домашним любимцем

Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Супермодель поделилась забавным снимком

Наталья Водянова, которая недавно взорвала сеть идеальной спортивной формой, продолжает восхищать поклонников. Теперь в центре внимания оказался милый стильный наряд, а также домашний любимчик семейства Водянова-Арно – кот Галилео.

Наталья Водянова со своим домашним питомцем (фото: instagram.com/natasupernova)

37-летняя модель сидит на ступеньках в белой блузе с воротником, бежевом свитере с вырезом на груди, коричневой атласной юбке с золотистым поясом, полупрозрачных гольфах Prada и остроносых туфельках. Завершает стильный ансамбль широкий обруч с крупными бусинами и макияж в бежевых тонах. Еще одна яркая деталь кадра – кот, который "заигрывает" со своей хозяйкой. "Кот-кутюр. Отметьте под фото своего кота или кошку, если у них есть инстаграм-эккаунт, и будем дружить", – подписала супермодель и филантроп снимок.

Кот Галилео начинает обретать популярность в сети (фото: instagram.com/natasupernova)

Напомним, котом Наталья обзавелась около года назад. Они увидели его во время прогулки с детьми и буквально влюбились. После того как от Антуана было получено согласие, они сразу же забрали его домой. Кот тут же стал настоящим семейным любимцем и обзавелся личным Instagram-аккаунтом. Который, впрочем, не был сильно активен. Видимо, таким образом Водянова решила "продвигать" страницу кота. А заодно и еще больше подружиться со своими подписчиками. К слову, Водянова уже не раз восхищала поклонников фото с Галилео.

Наталья Водянова с сыновьями Лукасом и Виктором (фото: instagram.com/natasupernova)

Они не стали молчать, принявшись сразу бурно комментировать прелестный образ супермодели и ее милого спутника.

Прелестная

Алиса в Стране чудес

Вау

Как мило

Какой любопытный джентльмен пушистый

У моей кошки отдельного аккаунта нет, но мы очень хотим подружиться. Выложу ее сегодня и Галилео отмечу-фэшн-кот

Кооотик

Я хочу быть этим котом

Мой идол, такая счастливая

Вау, какой стиль

На секунду представила зацепки на красивых гольфах

Как стильно

Кот обнаглел

Наталья, вы волшебно-обворожительная

Какой любопытный котик

Вы чудо

К слову, стильные наряды – "фишка" супермодели. Недавно благодаря им она покорила Каннский кинофестиваль.