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Ослепительна: Наталья Водянова покорила Канны роскошным нарядом от Versace

Lite » Мода 21.05.2019 - 10:56
Ослепительна: Наталья Водянова покорила Канны роскошным нарядом от Versace
Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

37-летняя модель показала лучший образ в этом году.

Наталья Водянова, не успев появиться на Лазурном берегу, тут же стала главной звездой красной ковровой дорожки. Вчера, 20 мая, 37-летняя супермодель и филантроп прилетела в Канны, сразу же оповестив своих подписчиков и вызвав бурю эмоций нежным образом в голубых тонах. А вечером посетила премьеру фильма "Прекрасная эпоха" (La belle époque), где представила не менее впечатляющий лук.

Ослепительна: Наталья Водянова покорила Канны роскошным нарядом от VersaceОслепительна: Наталья Водянова покорила Канны роскошным нарядом от VersaceНаталья Водянова а платье Versace (фото: instagram.com/natasupernova)

"Затишье перед бурей", – написала знаменитая модель, запостив сразу несколько фото, где она во всей красе готовится выйти на красную дорожку. Для своего первого официального появления на фестивале она выбрала роскошное платье Versace. Приятного бледно-розового оттенка с замысловатым серебристым орнаментом, оно подчеркивало свежесть лица Натальи и буквально "подсвечивало" ее изнутри. Облегающее и слегка расклешенное, платье сделало и без того стройный силуэт Водяновой просто кукольным. Дополнили образ массивный браслет и серьги с бриллиантами Chopard. Кстати, этот известный ювелирный бренд выступил официальным спонсором кинофестиваля.  

Ослепительна: Наталья Водянова покорила Канны роскошным нарядом от VersaceОбраз супермодели признан одним из самых восхитительных в Каннах (фото: instagram.com/natasupernova)

Нужно ли говорить, что уже с первых минут Наталья вызвала шквал комментариев у впечатленных поклонников:

  • Ты нереальна
  • Богиня
  • Просто не верится, что так может выглядеть мама пятерых детей 
  • Ну очень красивое платье
  • Полнейший восторг! Очень красивый образ!
  • Красавица
  • Божественно
  • Волшебная 
  • Небеса
  • Вы просто эталон красоты
  • Редкая красавица
  • Шедеврально выглядите
  • Просто невероятная
  • Потрясающе красивая  
  • Красавица, а какое оригинальное платье. Но кто скажет что у этой девочки столько детей?

Ослепительна: Наталья Водянова покорила Канны роскошным нарядом от VersaceНаталья готовится к выходу на красную дорожку  (фото: instagram.com/natasupernova)

Не меньше восторгов она вызвала и у модных критиков. Так, многие фешн-порталы уже назвали образ Натальи в Versace самым удачным фестивальным образом этого года. К слову, узкая талия и плоский живот, которые продемонстрировала супермодель, вновь заставили поклонников усомниться в ее беременности. Стоит отметить, что на красной дорожке Водянова появилась одна. Возможно, возлюбленный супермодели Антуан Арно присоединится к ней позже – фестиваль продлится до 25 мая. 

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Новости Украины модельНаталья Водянова
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