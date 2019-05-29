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Просто краса: Наталія Водянова умилила стильним вбранням і домашнім улюбленцем

Lite » Мода 29.05.2019 - 16:56
Просто краса: Наталія Водянова умилила стильним вбранням і домашнім улюбленцем
Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Супермодель поділилася забавним знімком

Наталя Водянова, яка нещодавно підірвала мережа ідеальною спортивною формою, продовжує захоплювати шанувальників. Тепер в центрі уваги опинився милий стильний наряд, а також домашній улюбленець родини Водянова-Арно – кіт Галілео.

Просто краса: Наталія Водянова умилила стильним вбранням і домашнім улюбленцемНаталя Водянова зі своїм домашнім вихованцем (фото: instagram.com/natasupernova)

37-річна модель сидить на сходинках в білій блузі з коміром, коричневому светрі з вирізом на грудях, коричневою атласною спідниці з золотистим поясом, напівпрозорих гольфах Prada і гостроносих черевичках. Завершує стильний ансамбль широкий обруч з великими намистинами і макіяж в бежевих тонах. Ще одна яскрава деталь кадру – кіт, який "заграє" зі своєю господинею. "Кіт-кутюр. Відзначте під фото свого кота або кішку, якщо у них є instagram-екаунт, і будемо дружити", – підписала супермодель і філантроп знімок.

Просто краса: Наталія Водянова умилила стильним вбранням і домашнім улюбленцемПросто краса: Наталія Водянова умилила стильним вбранням і домашнім улюбленцем

Кіт Галілео нстає популярним в мережі (фото: instagram.com/natasupernova)

Нагадаємо, кота Наталя взяла додому близько року тому. Вони побачили його під час прогулянки з дітьми і буквально закохалися. Після того як від Антуана було отримано згоду, вони відразу ж забрали його додому. Кіт став справжнім сімейним улюбленцем і обзавівся особистим Instagram-аккаунтом. Який, втім, не був сильно активний. Мабуть, таким чином Водянова вирішила "просувати" сторінку кота. А заодно і ще більше потоваришувати зі своїми фоловерами. До речі, Водянова вже не раз захоплювала шанувальників фото з Галілео.

Просто краса: Наталія Водянова умилила стильним вбранням і домашнім улюбленцемНаталя Водянова з синами Лукасом і Віктором (фото: instagram.com/natasupernova)

Вони не стали мовчати, взявшись відразу бурхливо коментувати чарівний образ супермоделі і її милого супутника.

  • Чарівна
  • Аліса в Країні чудес
  • Вау
  • Як мило
  • Який цікавий джентльмен пухнастий
  • У моєї кішки окремого облікового запису немає, але ми дуже хочемо подружитися. Викладу її сьогодні і Галілео зазначу-фешн-кіт
  • Кооотик
  • Я хочу бути цим котом
  • Мій ідол, така щаслива
  • Вау, який стиль
  • На секунду уявила зачіпки на красивих гольфах
  • Як стильно
  • Кіт знахабнів
  • Наталя, ви чарівно-чарівна
  • Який цікавий котик
  • Ви диво

До речі, стильні вбрання – "фішка" супермоделі. Нещодавно завдяки їм вона підкорила Каннський кінофестиваль.

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