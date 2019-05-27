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Супермама: Наталья Водянова растрогала нежным снимком с детьми

Lite » Мода 27.05.2019 - 19:29
Супермама: Наталья Водянова растрогала нежным снимком с детьми
Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

37-летняя красавица отметила французский День матери

Наталья Водянова, как мать пятерых детей, а также возлюбленная французского миллионера, отметила День матери два раза. 13-го мая, когда весь мир поздравлял своих мам, супермодель выложила в сеть оригинальный снимок с подушкой. А вчера этот трогательный праздник отмечали во Франции. В честь такого события Водянова подготовила новый пост. Фото со всеми детьми, 17-летним Лукасом, 13-летней Невой, 11-летним Виктором, 5-летним Максимом и 2-летним Романом она подписала: "А вы знали, что в то время как большая часть мира отмечает День Матери во второе воскресенье мая, Франция – в последнее воскресенье мая. Поздравляю всех матерей и их детей".

Супермама: Наталья Водянова растрогала нежным снимком с детьмиНаталья Водянова отмечает День матери 2 раза (фото: instagram.com/natasupernova) 

Снимок был сделан во время семейной поездки на юг Франции. Тогда в путешествие в коммуну Сен-Поль-де-Ванс Наталья взяла не только всех детей и близкую подругу – итальянскую супермодель Мариякарлу Босконо, но и 90-летнюю бабушку Ларису Гавриловну.

Супермама: Наталья Водянова растрогала нежным снимком с детьмиНаталья – счастливая мать пятерых детей (фото: instagram.com/natasupernova) 

Поклонники, которые уже привыкли к постам с детьми супермодели, тем не менее, всегда находят новые теплые слова.

  • Супернова – супермама
  • С Днем Матери, красавица! Ты благословлена быть окруженным твоими детьми
  • Ну как можно выглядеть ТАК ПРЕКРАСНО, родив пятерых детей!!!!
  • Четыре сыночка и лапочка дочка!
  • Наташа, идеальна!
  • Невозможное количество любви на одной фотографии..)
  • Вы замечательная мать. Всей вашей семье здоровья и удачи
  • Я всегда говорю: у красивых людей должно быть много детей. Какая красота вокруг вас Наталья! Даже смотреть приятно
  • Такие все уютные и красивые, с праздником вас и счастья
  • Обалдеть! Столько детей и карьера, плюс ведь ни капли на фигуре не отразилось 
  • Наташа! Вы наикрутейшая девушка!!! Восхищаюсь Вами!

Также многие выразили недовольство, что Наталья скрыла сердечками лица сыновей от Антуана Арно.

  • Зачем выставлять фото с сердечками вместо лиц?..  Может, вообще тогда лучше не выставлять?..
  • А почему французские дети под прикрытием сердца?
  • А зачем у них сердечки на лицах???..

Супермама: Наталья Водянова растрогала нежным снимком с детьмиПервый раз о беременности Водяновой заговорили во время их с Антуаном поездки в Нью-Йорк (фото: instagram.com/natasupernova) 

К слову, недавно знаменитую красавицу заподозрили в 6-й беременности. Впрочем, сама Наталья данную информацию опровергла в шутливом тоне. Да и ее безупречная фигура, которую она продемонстрировала в Каннах, говорит о том, что пока что в семье Арно-Водянова прибавления не ожидается.

Супермама: Наталья Водянова растрогала нежным снимком с детьмиСвоей фигурой в Каннах Наталья расставила все точки на "и" (фото: instagram.com/natasupernova) 

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