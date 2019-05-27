Супермама: Наталья Водянова растрогала нежным снимком с детьми

Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

37-летняя красавица отметила французский День матери

Наталья Водянова, как мать пятерых детей, а также возлюбленная французского миллионера, отметила День матери два раза. 13-го мая, когда весь мир поздравлял своих мам, супермодель выложила в сеть оригинальный снимок с подушкой. А вчера этот трогательный праздник отмечали во Франции. В честь такого события Водянова подготовила новый пост. Фото со всеми детьми, 17-летним Лукасом, 13-летней Невой, 11-летним Виктором, 5-летним Максимом и 2-летним Романом она подписала: "А вы знали, что в то время как большая часть мира отмечает День Матери во второе воскресенье мая, Франция – в последнее воскресенье мая. Поздравляю всех матерей и их детей".

Наталья Водянова отмечает День матери 2 раза (фото: instagram.com/natasupernova)

Снимок был сделан во время семейной поездки на юг Франции. Тогда в путешествие в коммуну Сен-Поль-де-Ванс Наталья взяла не только всех детей и близкую подругу – итальянскую супермодель Мариякарлу Босконо, но и 90-летнюю бабушку Ларису Гавриловну.

Наталья – счастливая мать пятерых детей (фото: instagram.com/natasupernova)

Поклонники, которые уже привыкли к постам с детьми супермодели, тем не менее, всегда находят новые теплые слова.

Супернова – супермама

С Днем Матери, красавица! Ты благословлена быть окруженным твоими детьми

Ну как можно выглядеть ТАК ПРЕКРАСНО, родив пятерых детей!!!!

Четыре сыночка и лапочка дочка!

Наташа, идеальна!

Невозможное количество любви на одной фотографии..)

Вы замечательная мать. Всей вашей семье здоровья и удачи

Я всегда говорю: у красивых людей должно быть много детей. Какая красота вокруг вас Наталья! Даже смотреть приятно

Такие все уютные и красивые, с праздником вас и счастья

Обалдеть! Столько детей и карьера, плюс ведь ни капли на фигуре не отразилось

Наташа! Вы наикрутейшая девушка!!! Восхищаюсь Вами!

Также многие выразили недовольство, что Наталья скрыла сердечками лица сыновей от Антуана Арно.

Зачем выставлять фото с сердечками вместо лиц?.. Может, вообще тогда лучше не выставлять?..

А почему французские дети под прикрытием сердца?

А зачем у них сердечки на лицах???..

Первый раз о беременности Водяновой заговорили во время их с Антуаном поездки в Нью-Йорк (фото: instagram.com/natasupernova)

К слову, недавно знаменитую красавицу заподозрили в 6-й беременности. Впрочем, сама Наталья данную информацию опровергла в шутливом тоне. Да и ее безупречная фигура, которую она продемонстрировала в Каннах, говорит о том, что пока что в семье Арно-Водянова прибавления не ожидается.

Своей фигурой в Каннах Наталья расставила все точки на "и" (фото: instagram.com/natasupernova)