Все на пробежку! 37-летняя Наталья Водянова вдохновляет спортивной формой

Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Супермодель готовится к благотворительному забегу

Наталья Водянова известна своей активной жизненной позицией и любовью к спорту. Она с удовольствием занимается йогой, посещает занятия с личным тренером, а также обожает длинные пешие прогулки и бег. Этот вид физической активности она даже превратила в способ сбора средств для благотворительности.

Супермодель находится в прекрасной форме и вдохновляет подписчиков на спорт (фото: instagram.com/natasupernova)

Так, ее фонд "Обнаженные сердца" создал так называемый Зеленый марафон "Бегущие сердца", в котором могут принять участие все желающие от 14 лет. К тому же здесь предусмотрен забег для людей с ограниченными физическими возможностями. Мероприятие состоится уже скоро. Цель его в этом году – собрать пожертвования на расширение проекта Ранней помощи для детей с нарушениями развития и членов их семей.

Наталья Водянова уже 6-й раз будет участвовать в забеге (фото: instagram.com/natasupernova)

Пока забег не начался, знаменитая модель решила поделиться снимком с прошлого года. Одетая в яркую спортивную форму: футболку, легинсы и кроссовки, она довольная и счастливая, обнимает свою коллегу по проекту Полину Киценко. Разумеется, все это на бегу.

"Мы с Полиной зовем вас на старт (6-й год бежим вместе) нашего забега "Зеленый Марафон Бегущие Сердца". Все вместе мы соберем средства на развитие проекта Ранней помощи детям с особенностями развития", – подписала она радостный снимок.

Поклонники, как обычно, сосредоточились не только на марафоне, но и на красоте и молодости Натальи. А также на ее спортивных достижениях.

Как это возможно – быть такой чудесной?

Чудо-женщина

Ты выглядишь, как ребенок

Наташа, спасибо тебе за то, что ты есть!

Наташа, ты – ангел!

Спасибо за ваш труд! Видно, сколько счастья он приносим людям

Наталья Водянова в Каннах (фото: instagram.com/natasupernova)

Нужно отметить, что Наталья в последнее время активна также и в светской жизни. Она регулярно посещает мероприятия, где демонстрирует идеальную физическую форму и безупречный вкус. Так, в Каннах она примерила два наряда от Донателлы Версаче, благодаря которым стала негласной королевой красной дорожки фестиваля. А затем восхитила роскошным женственным луком на садовой вечеринке в посольстве России во Франции.