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Все на пробежку! 37-летняя Наталья Водянова вдохновляет спортивной формой

Lite » Мода 28.05.2019 - 14:26
Все на пробежку! 37-летняя Наталья Водянова вдохновляет спортивной формой
Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

Супермодель готовится к благотворительному забегу

Наталья Водянова известна своей активной жизненной позицией и любовью к спорту. Она с удовольствием занимается йогой, посещает занятия с личным тренером, а также обожает длинные пешие прогулки и бег. Этот вид физической активности она даже превратила в способ сбора средств для благотворительности.

Все на пробежку! 37-летняя Наталья Водянова вдохновляет спортивной формойСупермодель находится в прекрасной форме и вдохновляет подписчиков на спорт (фото: instagram.com/natasupernova)

Так, ее фонд "Обнаженные сердца" создал так называемый Зеленый марафон "Бегущие сердца", в котором могут принять участие все желающие от 14 лет.  К тому же здесь предусмотрен забег для людей с ограниченными физическими возможностями. Мероприятие состоится уже скоро. Цель его в этом году – собрать пожертвования на расширение проекта Ранней помощи для детей с нарушениями развития и членов их семей.

Все на пробежку! 37-летняя Наталья Водянова вдохновляет спортивной формойНаталья Водянова уже 6-й раз будет участвовать в забеге (фото: instagram.com/natasupernova)

Пока забег не начался, знаменитая модель решила поделиться снимком с прошлого года. Одетая в яркую спортивную форму: футболку, легинсы и кроссовки, она довольная и счастливая, обнимает свою коллегу по проекту Полину Киценко. Разумеется, все это на бегу.

"Мы с Полиной зовем вас на старт (6-й год бежим вместе) нашего забега "Зеленый Марафон Бегущие Сердца". Все вместе мы соберем средства на развитие проекта Ранней помощи детям с особенностями развития", – подписала она радостный снимок.

Поклонники, как обычно, сосредоточились не только на марафоне, но и на красоте и молодости Натальи. А также на ее спортивных достижениях.

  • Как это возможно – быть такой чудесной?
  • Чудо-женщина
  • Ты выглядишь, как ребенок
  • Наташа, спасибо тебе за то, что ты есть!
  • Наташа, ты – ангел!
  • Спасибо за ваш труд! Видно, сколько счастья он приносим людям

Все на пробежку! 37-летняя Наталья Водянова вдохновляет спортивной формойНаталья Водянова в Каннах (фото: instagram.com/natasupernova)

Нужно отметить, что Наталья в последнее время активна также и в светской жизни. Она регулярно посещает мероприятия, где демонстрирует идеальную физическую форму и безупречный вкус. Так, в Каннах она примерила два наряда от Донателлы Версаче, благодаря которым стала негласной королевой красной дорожки фестиваля. А затем восхитила роскошным женственным луком на садовой вечеринке в посольстве России во Франции.

Жаркая пора: Джиджи Хадид восхитила летними образами в духе Брижит Бардо Супермама: Наталья Водянова растрогала нежным снимком с детьми
Новости Украины спортмодамодельНаталья Водянова
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