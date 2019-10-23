Полуобнаженная Белла Хадид блистает в новых откровенных съемках для известного глянца

Девушка блистает на обложках Vogue разных стран
Белла Хадид, которая регулярно снимается для самых лучших изданий, в будущем месяце готова удивить сразу двумя работами – 23-летняя модель и самая красивая знаменитсоть в мире украсила ноябрьские обложки Vogue двух стран.
Первая – австралийская, в которой Белла предстала соблазнительной и стильной, примерив образ ковбоя. Съемка посвящена работам выдающегося фотографа Сэма Хаскинса, который стал негласным символом 60-х, воспевавшим дух свободы и беззаботности тех времен. В фотосессии Белла примерила кожаные юбки, брюки, корсеты, пиджаки на голое тело и, конечно же, шляпы. Горячие кадры с младшей Хадид уже появились на странице фотографа, а сама модель пока что показала у себя в микроблоге другие работы.
Для Vogue Нидерланды она предстала в образах иного плана. Этот арт-номер коллекционный и посвящен сотрудничеству культового журнала с известным музеем Rijksmuseum. Кавер-стори носит название «Ночь в музее» и показывает Беллу снятой среди культовых произведений искусства во множестве роскошных нарядов.
Сама модель написала по поводу этого сотрудничества развернутый пост. Оказывается, он много для нее значит по личным причинам. Как известно, она – наполовину голландка, и очень хотела сделать обложку именно этой страны, чтобы семья гордилась ею.
«Эта обложка очень горько-сладкая. Я всегда хотела сделать свою голландскую модную обложку, чтобы представлять мою семью, мою мать, моих двоюродных братьев, мою тетю, дядю и особенно мою Ому. Наконец-то у меня появилась возможность, но в этот день мне позвонили от мамы, когда мы закончили последний снимок. Она сказала, что Ома покинула нас в тот день. Это был один из худших телефонных звонков, и все, о чем я думала: почему я не сделала это раньше, она смогла бы увидеть это, чтобы сказать мне, что она думает. Я надеюсь, что она гордится мной. Я люблю вас, Ома и мама. Это был такой незабываемый день во многих отношениях. Спасибо @nlvogue @seanthomas_photo @rinketjepkema и команде за то, что вы так хороши!», – написала Белла.
Напомним, несколько месяцев назад Джиджи и Белла потеряли бабушку по материнской линии, которую обожали с детства.