Названа самая красивая знаменитость в мире: горячие фото красотки

Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)

Изучаем первые строчки в параде красоток

Пластический хирург из Лондона Джулиан Де Сильва решила расставить все точки над и в вопросе, кто из мировых знаменитостей самый красивый. Определять она решила с помощью давно известного метода – используя правило «золотого сечения». С помощью подсчетов пропорций ей удалось выбрать пятерку лидеров.

Самая красивая в мире девушка определена (фото: instagram.com/bellahadid)

Первое место досталось 23-летней американской модели с палестинскими корнями Белле Хадид. «Макса» золотого сечения подсказывает, что расположение губ, носа, глаз и остальных черт у Беллы просто идеально. Вернее, на 94,35%. Что ж, говорят, что модель не раз прибегала к услугам пластических хирургов, но сути дела это не меняет.

Бейонсе заняла второе место (фото: instagram.com/beyonce)

Второе место заняла королева поп-сцены и r'n'b-дива Бейонсе. Ее черты, по мнению автора исследования, идеальны на 92,44%.

Третье место заняла Эмбер Херд (фото: instagram.com/amberheard)

Тройку лидеров закрывает признанная красотка и покорительница сердец, голливудская актриса Эмбер Херд. Она также удостоилась похвалы за свой нос – он оказался самым совершенным их всех знаменитостей, принимающих участие в «хит-параде».

За бывшей женой Джонни Деппа и экс-возлюбленной Илона Маска следуют Ариан Гранде (ее черты симметричны и идеальны на 91,81%), а также Тейлор Свифт со своими 91,64 % «идеальности». Среди других звезд, попавших в список Джулиан, были Кейт Мосс, Натали Портман, Скарлетт Йоханссон, Кэти Перри и Кара Делевинь.

Интересно, что старшая сестры Беллы – 24-летняя модель Джиджи Хадид – в этом списке не фигурирует. Хотя ее не раз признавали одной из самых успешных и красивых девушек в мире, и количество ее поклонников пока что превышает Беллы.

Белла для Michael Kors (фото: instagram.com/bellahadid)

Никто из участников исследования пока что не отреагировал на результаты. По всей видимости, знаменитостям не до того. К примеру, самая красива девушка в мире – Белла Хадид – вовсю занята новой рекламной кампанией Michael Kors.