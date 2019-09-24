Восточная соблазнительница: Белла Хадид восхищает сексуальной фигурой в откровенном наряде

Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)

Девушка демонстрирует белье от Рианны

Белла Хадид стала одной из моделей, которым доверили демонстрировать новую линию бренда нижнего белья Рианны. Шоу Savage & Fenty, которое прошло в "секретном" режиме в Нью-Йорке (посетителям даже не дали снимать ничего на камеры телефонов), отгремело уже пару недель назад. Но Белла, как и другие участницы показа, только недавно получила возможность продемонстрировать свой сексуальный образ. И она, похоже, не может нарадоваться этому факту.

Белла Хадид на показе Savage & Fenty (фото: instagram.com/bellahadid)

Девушка опубликовала в своем микроблоге несколько фото с показа, где она демонстрирует восточный образ. Желтый комплект: кружевные трусики и лиф-корсет, расшитый камнями, дополняют высокие кружевные чулки и накидка такого же оттенка. На руках, талии и в волосах красуются многочисленные золотистые украшения. Соблазнительную нотку образу придают также выпущенные завитки волос и макияж в восточном стиле с акцентом на глаза со стрелками и "вытянутыми" к вискам уголками.

Шоу получилось зрелищным и ярким (фото: instagram.com/bellahadid; instagram.com/savagexfenty)

На днях сама основательница бренда сообщила, что наконец-то шоу можно увидеть – право транслировать его приобрел интернет-видео сервис Amazon. К слову, показ получился по-настоящему грандиозным и по некоторым данным он претендует на то, чтобы занять место бельевого магната Victoria’s Secret.

Белла одна из самых активных участниц Недель моды (фото: instagram.com/bellahadid)

Напомним, на подиуме знаменитой барбадосской певицы и бизнесвумен также засветились Кара Делевинь, Джиджи Хадид, Джоанс Смоллс и Эшли Грэм.

Белла для Missoni (фото: instagram.com/bellahadid)

Также Белла – одна из самых активных участниц показов на всех Неделях моды, которая буквально засыпала сеть своими подиумными луками – продемонстрировала и новый проект. Она снялась для итальянского дома высокой моды Missoni, где примерила массу стильных новинок от бренда. Судя по всему, особенно приглянулись младшей Хадид жакеты с ярким зигзагообразным принтом.