Полуобнаженная Белла Хадид блистает в новых откровенных съемках для известного глянца

Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)

Девушка блистает на обложках Vogue разных стран

Белла Хадид, которая регулярно снимается для самых лучших изданий, в будущем месяце готова удивить сразу двумя работами – 23-летняя модель и самая красивая знаменитсоть в мире украсила ноябрьские обложки Vogue двух стран.

Белла для Vogue Australia (фото: instagram.com/vogueaustralia)

Первая – австралийская, в которой Белла предстала соблазнительной и стильной, примерив образ ковбоя. Съемка посвящена работам выдающегося фотографа Сэма Хаскинса, который стал негласным символом 60-х, воспевавшим дух свободы и беззаботности тех времен. В фотосессии Белла примерила кожаные юбки, брюки, корсеты, пиджаки на голое тело и, конечно же, шляпы. Горячие кадры с младшей Хадид уже появились на странице фотографа, а сама модель пока что показала у себя в микроблоге другие работы.

Белла в образе ковбоя (фото: instagram.com/studio_jackson)

Для Vogue Нидерланды она предстала в образах иного плана. Этот арт-номер коллекционный и посвящен сотрудничеству культового журнала с известным музеем Rijksmuseum. Кавер-стори носит название «Ночь в музее» и показывает Беллу снятой среди культовых произведений искусства во множестве роскошных нарядов.

Белла для нидерландского Vogue (фото: instagram.com/bellahadid)

Сама модель написала по поводу этого сотрудничества развернутый пост. Оказывается, он много для нее значит по личным причинам. Как известно, она – наполовину голландка, и очень хотела сделать обложку именно этой страны, чтобы семья гордилась ею.

«Эта обложка очень горько-сладкая. Я всегда хотела сделать свою голландскую модную обложку, чтобы представлять мою семью, мою мать, моих двоюродных братьев, мою тетю, дядю и особенно мою Ому. Наконец-то у меня появилась возможность, но в этот день мне позвонили от мамы, когда мы закончили последний снимок. Она сказала, что Ома покинула нас в тот день. Это был один из худших телефонных звонков, и все, о чем я думала: почему я не сделала это раньше, она смогла бы увидеть это, чтобы сказать мне, что она думает. Я надеюсь, что она гордится мной. Я люблю вас, Ома и мама. Это был такой незабываемый день во многих отношениях. Спасибо @nlvogue @seanthomas_photo @rinketjepkema и команде за то, что вы так хороши!», – написала Белла.

Напомним, несколько месяцев назад Джиджи и Белла потеряли бабушку по материнской линии, которую обожали с детства.