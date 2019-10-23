Напівоголена Белла Хадід блищить в нових відвертих зйомках для відомого глянцю

Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)

Дівчина блищить на обкладинках Vogue різних країн

Белла Хадід, яка регулярно знімається для найкращих видань, в майбутньому місяці готова здивувати відразу двома роботами – 23-річна модель і найкрасивіша знаменитсоть у світі прикрасила листопадові обкладинки Vogue двох країн.

Белла для Vogue Australia (фото: instagram.com/vogueaustralia)

Перша – австралійська, в якій Белла постала привабливою і стильною, примірявши образ ковбоя. Зйомка присвячена роботам видатного фотографа Сема Хаскінса, який став негласним символом 60-х, що оспівав дух свободи і безтурботності тих часів. У фотосесії Белла приміряла шкіряні спідниці, брюки, корсети, піджаки на голе тіло і, звичайно ж, капелюхи. Гарячі кадри з молодшою Хадід вже з'явилися на сторінці фотографа, а сама модель поки що показала у себе в мікроблозі інші роботи.

Белла в образі ковбоя (фото: instagram.com/studio_jackson)

Для Vogue Нідерланди вона постала в образах іншого плану. Цей арт-колекційний номер і присвячений співпраці культового журналу з відомим музеєм Rijksmuseum. Кавер-сторі носить назву «Ніч у музеї» і показує Беллу знятю серед культових творів мистецтва у безлічі розкішних нарядів.

Белла для нідерландської Vogue (фото: instagram.com/bellahadid)

Сама модель написала з приводу цього співробітництва розгорнутий пост. Виявляється, він багато для неї означає з особистих причин. Як відомо, вона – наполовину голландка, і дуже хотіла зробити обкладинку саме цієї країни, щоб родина пишалася нею.

«Ця обкладинка дуже гірко-солодка. Я завжди хотіла зробити свою голландську модну обкладинку, щоб представляти мою сім'ю, мою матір, моїх двоюрідних братів, мою тітку, дядька і особливо мою Ому. Нарешті у мене з'явилася можливість, але в цей день мені подзвонили від мами, коли ми закінчили останній знімок. Вона сказала, що Ома покинула нас в той день. Це був один з найгірших телефонних дзвінків, і все, про що я думала: чому я не зробила це раніше, вона змогла б побачити це, щоб сказати мені, що вона думає. Я сподіваюся, що вона пишається мною. Я люблю вас, Ома і мама. Це був такий незабутній день у багатьох відношеннях. Спасибі @nlvogue @seanthomas_photo @rinketjepkema і команді за те, що ви такі гарні!», – написала Белла.

Нагадаємо, кілька місяців тому Джіджі і Белла втратили бабусю по материнській лінії, яку обожнювали з дитинства.