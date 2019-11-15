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Полуголая на пляже: Кайли Дженнер блеснула аппетитными формами в откровенном купальнике

Lite » Мода 15.11.2019 - 22:31
Полуголая на пляже: Кайли Дженнер блеснула аппетитными формами в откровенном купальнике
Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Девушка засыпала сеть жаркими кадрами

Кайли Дженнер, которая на днях анонсировала новую рождественскую коллекцию косметики, наконец нашла время передохнуть. 22-летняя миллиардерша отправилась к океану, откуда уже успела выложить серию откровенных снимков. Самая младшая из семейства Кардашьян позирует в сексуальном купальнике, едва прикрывающем ее знаменитые формы. Впрочем, сама Дженнер не особо старается их прикрывать, даже напротив – она позирует, эротично прогибаясь и делая акцент на пышной груди, тонкой талии и выдающихся ягодицах. Завершают пляжный образ тонкая золотая цепочка на талии, крупные серьги и подвеска. Волосы она распустила, а от макияжа также решила не отказываться.

Полуголая на пляже: Кайли Дженнер блеснула аппетитными формами в откровенном купальникеПолуголая на пляже: Кайли Дженнер блеснула аппетитными формами в откровенном купальникеПолуголая на пляже: Кайли Дженнер блеснула аппетитными формами в откровенном купальникеКайли Дженнер отправилась на отдых (фото: instagram.com/kyliejenner)

Чтобы окончательно "разогреть" публику, Кайли также добавила несколько видео в сториз. Горячая красотка лежит на шезлонге в лучах солнца, томно перебирая волосы и водя рукой по своему уже достаточно загорелому телу.

"Она снова наносит удар!", – первой отреагировала на такой горячий контент старшая сестра Дженнер – Кортни Кардашьян. А остальные подписчики также принялись хвалить девушку, ее фигуру и соблазнительный наряд.

Полуголая на пляже: Кайли Дженнер блеснула аппетитными формами в откровенном купальникеКайли обожает демонстрировать свое тело (фото: instagram.com/kyliejenner)

Напомним, в последнее время Кайли с головой ушла в работу. Она занимается выпуском продуктов для кожи, парфюмов и косметики. А также снимается для глянцевых журналов и посещает многочисленные светские события со своими подругами. За всем этим она не забывает о материнстве и старается каждую свободную минуту проводить с малышкой Сторми. Так что вполне заслужила отдых на райских островах.

Полуголая на пляже: Кайли Дженнер блеснула аппетитными формами в откровенном купальникеКайли с дочерью (фото: instagram.com/kyliejenner)

Напомним, недавно она рассталась со своим парнем Трэвисом Скоттом, и пресса уже успела ее "свести" с другим рэп-исполнителем, Дрейком. Правда, подтверждения этой информации нет, а судя по постам Кайли, она отправилась на острова не с парнем.

Взрыв цвета: Кайли Дженнер демонстрирует соблазнительную фигуру в оранжевом комбинезоне Сказочно красива: Кайли Дженнер подчеркнула пышные формы откровенным золотистым платьем
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