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Напівгола на пляжі: Кайлі Дженнер блиснула апетитними формами в відвертому купальнику

Lite » Мода 15.11.2019 - 22:31
Напівгола на пляжі: Кайлі Дженнер блиснула апетитними формами в відвертому купальнику
Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Дівчина засипала мережу жаркими кадрами

Кайлі Дженнер, яка днями анонсувала нову різдвяну колекцію косметики, нарешті знайшла час перепочити. 22-річна мільярдерка вирушила до океану, звідки вже встигла викласти серію відвертих знімків. Наймолодша з сімейства Кардашьян позує в сексуальному купальнику, що ледь прикрива її знамениті форми. Втім, сама Дженнер не особливо намагається їх прикривати, навіть навпаки – вона позує, еротично прогинаючись і роблячи акцент на пишних грудях, тонкій талії і видатних сідницях. Завершують пляжний образ тонкий золотий ланцюжок на талії, великі сережки та підвіска. Вона розпустила волосся, а від макіяжу також вирішила не відмовлятися.

Напівгола на пляжі: Кайлі Дженнер блиснула апетитними формами в відвертому купальникуНапівгола на пляжі: Кайлі Дженнер блиснула апетитними формами в відвертому купальникуНапівгола на пляжі: Кайлі Дженнер блиснула апетитними формами в відвертому купальникуКайлі Дженнер вирушила на відпочинок (фото: instagram.com/kyliejenner)

Щоб остаточно "розігріти" публіку, Кайлі також додала декілька відео в сторіз. Гаряча красуня лежить на шезлонгу в променях сонця, млосно перебираючи волосся і водячи рукою по своєму вже досить засмаглому тілу.

"Вона знову завдає удару!", – першою відреагувала на такий гарячий контент старша сестра Дженнер – Кортні Кардашян. А інші фоловери також почали хвалити дівчину, її фігуру і спокусливе вбрання.

Напівгола на пляжі: Кайлі Дженнер блиснула апетитними формами в відвертому купальникуКайлі обожнює демонструвати своє тіло (фото: instagram.com/kyliejenner)

Нагадаємо, останнім часом Кайлі з головою пішла в роботу. Вона займається випуском продуктів для шкіри, парфумів і косметики. А також знімається для глянцевих журналів і відвідує численні світські події зі своїми подругами. За всім цим вона не забуває про материнство і намагається кожну вільну хвилину проводити з малятком Стормі. Так що цілком заслужила відпочинок на райських островах.

Напівгола на пляжі: Кайлі Дженнер блиснула апетитними формами в відвертому купальникуКайлі з донькою (фото: instagram.com/kyliejenner)

Нагадаємо, нещодавно вона розлучилася зі своїм хлопцем Тревісом Скоттом, і преса вже встигла її "звести" з іншим реп-виконавцем, Дрейком. Щоправда, офіційного підтвердження цієї інформації немає, а судячи з постів Кайлі, вона вирушила на острови не з хлопцем.

Вибух кольору: Кайлі Дженнер демонструє спокусливу фігуру в помаранчевому комбінезоні Казково красива: Кайлі Дженнер підкреслила пишні форми відвертою золотистою сукнею
Новини України Кайли Дженнер
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