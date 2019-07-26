Полуголая в бассейне: роскошная Моника Беллуччи блистает в откровенной съемке

Моника Беллуччи (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Актриса украсила обложку Madame Figaro

Моника Беллуччи – признанная красавица, которая буквально излучает магнетизм и чувственность. И, похоже, что с годами ее привлекательность только приумножается. Что не могут не заметить редактора глянцевых изданий, наперебой приглашающие актрису сняться для их журналов. Недавно харизматичная итальянка стала главной героиней испанского Elle, где снялась в стильных женственных нарядах. А несколько часов назад показала еще одну, более «горячую» фотосессию. Моника стала лицом новой обложки французского издания Madame Figaro.

Моника Беллуччи украсила новую глянцевую обложку (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Актриса примерила откровенные летние наряды. Она предстала в нескольких купальниках разных фасонов, которые демонстрируют безупречное тело актрисы. Стройные бедра, пышная грудь, тонкая талия – не верится, что этой роскошной женщине 54 года. Несколько кадров Моники сделаны в бассейне, где на ней надето платье.

Съемка вышла "горячей" (фото: madame.lefigaro.fr)

Актриса, которая недавно рассталась со своим молодым бойфрендом, сейчас сконцентрировалась на работе. Она занята в нескольких фильмах. По словам Моники, за свою 30-летнюю карьеру и участие в более чем 55 картинах она научилась мгновенно определять, хочет ли она принять участие в предлагаемом проекте. «Я делаю мгновенный выбор. Если, читая сценарий, я чувствую, что это оно. Но когда я начинала, бралась за все: я просто хотела работать. Никогда бы не подумала, что совершу такое путешествие».

Моника дала также откровенное интервью (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Разумеется, журналисты не могли не коснуться личной жизни Моники. Она рассказала о чувстве одиночества и скуки, которое преследовало ее с детства как единственного ребенка в семье. Но она призналась, что ей удалось переплавить их в силу.

Соблазнительная Моника позирует для французского глянца (фото: madame.lefigaro.fr)

Моника не стала скрывать также, что развод с Венсаном Касселем, с которым они прожили 18 лет, ей дался нелегко. «Даже если это я, кто принял решение. Но когда мы оставляем кого-то, это не значит, что он нам больше не нравится. Это означает, что больше нельзя продолжать». К слову, на вопрос о расставании с Николасом и своем свободном сердце Моника ответила уклончиво и отшутилась, что не говорила никому, что свободна.

Что касается возраста, из-за него Моника не переживает. Напротив, по мнению Беллуччи, он открыл ей много ролей. Она призналась, что в вопросах красоты давно стала придерживаться принципа: у каждого есть свои причины. «Людей, которые используют хирургию, я не осуждаю. Я не знаю, может, однажды и я сделаю подтяжку лица. Иногда я вижу людей, которые сделали это великолепно, и я говорю, почему бы и нет?».