Напівгола у воді: розкішна Моніка Беллуччі красується на обкладинці глянцю у відвертому купальнику

Моніка Беллуччі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

54-річна зірка знову знялася в «гарячій» фотосесії

Моніка Беллуччі, яка нещодавно знялася для відомого журналу Madame Figaro, вирішила повторити вдалий досвід. 54-річна зірка ще раз довела: вона виглядає так розкішно, що легко може дозволити собі відверті фото. В цей раз знаменита актриса знялася для італійського версії видання Vanity Fair.

Моніка Беллуччі представила нову обкладинку (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

На обкладинці вона постала в білому купальнику Dolce & Gabbana ретро-стилю з чашечками, які ледве стримували розкішні груди красуні, поясом на талії і шортиками. Чи варто говорити, що він зробив фігуру Моніки неймовірно звабливою? Доповнювали образ мокра зачіска і макіяж в натуральних тонах. Моніка сидить у воді, прикривши обличчя руками від палючого сонця. «Нова обкладинка тільки що надійшла у продаж», – повідомила на своїй сторінці в Instagram Беллуччі.

Останнім часом Моніка часто вібирает откровенніе зйомки (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

«Коли ми молоді, ми думаємо чорним по білому, ми конформісти і жертви всіх уроків, які ми отримали. Поки ми не дізнаємося правильні для нас». У неї немає ностальгії за минулим, немає страху за майбутнє: «La belle Bellucci» в житті любить міняти все, навіть чоловіків. Новий випуск Vanity Fair в газетних кіосках з завтрашнього дня, інтерв'ю з @monicabellucciofficiel. Їй була присвячена перша обкладинка нашого видання, за останні 16 років вона отримала багато обкладинок. І тепер вона повернулася!», – такий опис доповнив досконалу обкладинку, яку вже встигли високо оцінити шанувальники по всьому світу.

Моніка на численних обкладинках відомого італійського глянцю (відео: instagram.com/monicabellucciofficiel)

В підтвердження цих слів журнал виклав короткий ролик з безліччю обкладинок, де блищала визнана красуня, починаючи з 2003-го року. Таким чином, журнал продемонстрував, що був поруч з Монікою в найвідповідальніші, щасливі і важливі періоди її життя. Беллуччі з'явилася в образі блондинки, фатальної красуні з яскравим макіяжем, з каре і довгим волоссям. Є тут кадри під час вагітності Моніки.

Напевно в інтерв'ю вона розкаже багато чого цікавого – останнім часом актриса стала досить відвертою. Минулого разу Моніка натякнула, що невільна, але не стала розкривати ім'я нового обранця. Зате чесно розповіла про розставання з Венсаном Касселем.