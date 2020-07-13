Полуголая в воде: Белла Хадид демонстрирует стройное тело в ярком бикини

Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)

Модель показала фото с бекстейджа

Белла Хадид в свои 23 года успела завоевать мировую популярность, а также звание самой красивой девушки планеты. Неудивительно, что каждая новая кампания модели привлекает к ней всеобщее внимание. Не стала исключением и съемка для Calvin Klein, где Белла продемонстрировала не только вещи из последней коллекции марки, но и свое стройное подтянутое тело. На снимках, которые запостила юная красотка в своем Instagram, она примерила бикини разных оттенков. Особенно много обсуждений вызвал купальник кислотно-зеленого оттенка. Он отлично подчеркнул загар Беллы и рельеф ее тела.

Белла в новой кампании (фото: instagram.com/bellahadid)

Белла призналась в подписи, что была рада принять участие в таком уникальном фешн-действе, а тем более – сняться в воде при такой жаре. Сама съемка проходила еще до пандемии, и ей уже почти год. Одной из первых, кто прокомментировал снимки, была старшая сестра Беллы – Джиджи Хадид. Она написала коротко и емко: «Любовь».

Позже девушка добавила массу фото с бекстейджа – она позирует со всей съемочной группой, с визажистами, парикмахерами, фотографами. Такой взгляд за кулисы позволил поклонникам лучше представить, чего стоит создать очередную кампанию бренда. Многие признались, что впечатлены масштабами. А также могут только мечтать принять участие в чем-то подобном.

Белла показала "закулисье" съемок (фото: instagram.com/bellahadid)

Напомним, старшая из знаменитых сестер – Джиджи – сейчас взяла паузу в карьере. Девушка все внимание направила на личную жизнь: зимой она помирилась с парнем Зейном Маликом. А весной уже ошеломила мировую общественность новостью, что беременна. По слухам, первенец пары появится на свет уже в сентябре.