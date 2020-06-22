ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

С самыми близкими: беременная Джиджи Хадид показала редкие семейные фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.06.2020 - 17:26
С самыми близкими: беременная Джиджи Хадид показала редкие семейные фото
Джиджи Хадид (фото: instagram.com/gigihadid)

Звезда нарушила инста-молчание

Джиджи Хадид, которая весной этого года ошарашила мир новостью о своей беременности, старается хранить молчание, лишь изредка публикуя фото. Девушка не показывает "традиционные" для insta-мира трогательные кадры с животиком, а также с любимым мужчиной Зейном Маликом, предпочитая оставлять личную жизнь личной. Но в честь Дня отца, который весь мир отмечал вчера, 21-го июня, она не удержалась. 25-летняя красавица опубликовала целую серию снимков с любимым папой.

С самыми близкими: беременная Джиджи Хадид показала редкие семейные фотоМодель с отцом (фото: instagram.com/gigihadid)

«С Днем Отца @mohamedhadid Я тебя очень люблю! Спасибо за лучших братьев и сестер, лучшую еду, лучшие истории и лучший смех, Daddio!..», – написала растроганная девушка под снимками. Часть фото архивные: на них модель предстала еще совсем крошкой. Есть кадры из настоящей жизни, где Джиджи демонстрирует себя во всей красе уже во взрослом возрасте. Также она не забыла показать кулинарный талант своего отца – к слову, обе сестры Хадид часто хвалятся навыками своего папы.

С самыми близкими: беременная Джиджи Хадид показала редкие семейные фотоС самыми близкими: беременная Джиджи Хадид показала редкие семейные фото

Семья пользуется популярностью в сети (фото: instagram.com/gigihadid)

В комментариях поклонники начали поздравлять звездную дочь и ее знаменитого отца. Но не меньше внимания они уделили Зейну Малику. Так, многие отметили, что уже в следующем году нужно будет поздравлять с этим днем и исполнителя. Также поклонники постарались в который раз отметить ангельскую красоту старшей Хадид.

  • Ты королева красоты, Джиджи
  • Удивительная семья
  • Мое вдохновение
  • Такие красивые!
  • Запости что-то с Зейном
  • О Боже, в следующем году ты будешь желать Зейну счастливого дня отца
  • И с Днем отца Зейна!
  • Ох, в следующем году Зейн также будет наслаждаться этим днем

С самыми близкими: беременная Джиджи Хадид показала редкие семейные фото

С самыми близкими: беременная Джиджи Хадид показала редкие семейные фото

С самыми близкими: беременная Джиджи Хадид показала редкие семейные фото

С самыми близкими: беременная Джиджи Хадид показала редкие семейные фото

С самыми близкими: беременная Джиджи Хадид показала редкие семейные фото

С самыми близкими: беременная Джиджи Хадид показала редкие семейные фото

Комментарии к посту (фото: скриншот instagram.com/gigihadid)

Напомним, Джиджи родилась в Лос-Анджелесе, но имеет палестинские корни. Будущая модель появилась на свет в семье владельца строительной компании Мохамеда Хадида и модели Иоланды Хадид. Помимо младшей сестры Беллы, у нее таккже есть младший брат Анвар – парень также успешно покоряет фешн-индустрию. Еще у нее есть две старшие единокровные сестры со стороны отца и пять сводных сестер со стороны отчима – музыкального продюсера Дэвида Фостера, обладателя 14 премий «Грэмми». К слову, Белла в этом году не стала делать пост в честь Дня отца. Хотя она обычно всегда поздравляет родных с помощью семейных снимков.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Lite

Теги Новости Украины модель
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь