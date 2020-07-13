Напівгола у воді: Белла Хадід демонструє струнке тіло в яскравому бікіні

Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)

Модель показала фото з бекстейджа

Белла Хадід в свої 23 роки встигла завоювати світову популярність, а також звання найкрасивішої дівчини планети. Не дивно, що кожна нова кампанія моделі приваблює до неї загальну увагу. Не стала винятком і зйомка для Calvin Klein, де Белла продемонструвала не тільки речі з останньої колекції марки, але і своє струнке підтягнуте тіло. На знімках, які запостила юна красуня у своєму Instagram, вона приміряла бікіні різних відтінків. Особливо багато обговорень викликав купальник кислотно-зеленого відтінку. Він відмінно підкреслив засмагу Белли і рельєф її тіла.

Белла у новій кампанії (фото: instagram.com/bellahadid)

Белла зізналася в підписі, що була рада прийняти участь в такому унікальному фешн-дійстві, а тим більше – знятися у воді при такій спеці. Сама зйомка проходила ще до пандемії, і їй вже майже рік. Однією з перших, хто прокоментував знімки, була старша сестра Белли – Джіджі Хадід. Вона написала коротко і ємко: «Любов».

Пізніше дівчина додала масу фото з бекстейджа – вона позує з усією знімальною групою, з візажистами, перукарями, фотографами. Такий погляд за лаштунки дозволив прихильникам краще уявити, чого варто створити чергову кампанію бренду. Багато зізналися, що вражені масштабами. А також можуть тільки мріяти взяти участь у чомусь подібному.

Белла "за лаштунками" зйомки (фото: instagram.com/bellahadid)

Нагадаємо, старша із знаменитих сестер – Джіджі – зараз взяла паузу в кар'єрі. Дівчина всю увагу направила на особисте життя: взимку вона помирилася з хлопцем Зейном Маліком. А навесні вже приголомшила світову громадськість новиною, що вагітна. За чутками, первісток пари з'явиться на світ вже у вересні.