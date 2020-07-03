Instagram vs реальность: Белла Хадид отправилась на шопинг в откровенном наряде, "засветив" реальную фигуру

Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)

Такая же стройная?

Бела Хадид – любительница провокационных съемок. Впрочем, фотографы тоже обожают приглашать к работе соблазнительную модель, которая к тому же получила титул самой красивой девушки в мире. Продемонстрировать стильные вещи в лучшем виде младшая из сестер Хадид легко может с помощью совершенной фигуры, а также врожденной привлекательности. Новая работа Беллы именно такая.

Белла в новой рекламной кампании (фото: instagram.com/bellahadid)

Девушка примерила вещи из новой коллекции от Helmut Lang: черные, подчеркивающие ее тонкую фигуру и бунтарский характер. Особенно стильно на 23-летней модели смотрятся вещи из кожи: пикантный образ составили топ, брюки с классическими стрелками, а также высокие печатки. Макияж модели сделали максимально натуральный: голубые распахнутые глаза, чувственные губы и невинное выражение лица – Белла выглядит женственно и нежно, что составляет необычный контраст с соблазнительными нарядами. Завершает образ идеальная укладка с ровными прядями и челкой. В подписи Белла поблагодарила за возможность быть причастной к такой роскошной фотосессии. Поклонники также разделили восторг младшей Хадид, засыпав ее комментариями и лайками.

Белла в обычной жизни (фото: скриншот instagram.com/justjared)

К слову, недавно Белла порадовала фанатов и стильным образом из повседневной жизни. На прогулку она отправилась в свободного кроя брюках с ярким принтом, белом укороченном джемпере с длинными рукавами, который оголил ее живот. Актуальным дополнением к ним стали кеды, яркая сумочка через плечо, а также очки овальной формы. Волосы Белла собрала на макушке. Выходя из дома, она не забыла и про маску – к слову, большинство знаменитостей тщательно следят за своим здоровьем, используя их даже на улице.

Фото мгновенно облетели сеть, порадовав фанатов модели по всему миру. Поклонники восхищены, что девушка даже в обычной жизни выглядит стройной и подтянутой.

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Автор: Lite