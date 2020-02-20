Instagram vs Реальность: топ-7 звезд, которые "попались" на чрезмерном фотошопе

Ничто человеческое им не чуждо
Мадонна, Крис Дженнер, Дженифер Лопес… Всех этих знаменитостей объединяет стремление к популярности и желание быть лучшей версией себя. Чтобы выглядеть моложе, красивее и стройнее, они готовы на все. Часы работы в спортзале, посещение косметологов, коррекция внешности у специалистов… И последний штрих – обработка фото. А затем в соцсетях поклонники видят идеальную картинку, вечно юные лица и стройные фигуры. Но порой этот «обман зрения» внезапно раскрывается...
61-летняя звезда упорно не сдается годам. Поп-королева вовсю гастролирует, заводит молодых любовников, а в своем микроблоге демонстрирует чудеса гибкости и соблазнительные селфи с гладкой кожей. Поклонникам остается только порадоваться (а порой – позавидовать) такому раскладу. Но периодически в сети появляются шокирующие фото с «резко» постаревшее Мадонной. Один из самых ярких примеров – для журнала Interview.
Мадонна делает все, чтобы казаться молодой (фото: коллаж в материале peopletalk.ru; instagram.com/madonna)
Моника Беллуччи в свои 55 выглядит роскошно: молодой овал лица, стройная фигура, сияющие глаза… По крайней мере, такой мы видим на рекламных кампаниях, глянцевых обложках и на фото в ее личном микроблоге. На них она действительно выглядит отлично. В противовес снимку папарацци, что недавно гулял в сети. На фото Моника выглядит весьма осунувшейся и далеко не такой свежей.
Моника для глянца и на фото от папарацци (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel; принтскрин monicabellucci.italia)
Одна из самых знаменитых «ангелов» из семейства Victoria’s Secret всегда могла похвастаться отличными внешними данными. Но даже ей однажды захотелось стать еще лучше. Несколько лет назад девушка попала в неприятную историю, когда опубликовала в своем микроблоге 2 одинаковых фото с той разницей, что на одном у нее была существенно тоньше талия. Позже Миранда сделала заявление для возмущенных фанатов, что она якобы взяла фото из интернета и даже не подозревала, что оно обработано.
Мирнада не удержалась и "захудила" себя (фото: коллажи в материале peopletalk.ru)
Юная миллиардерша знаменита своими роскошными формами. Девушка в каждом образе стремится подчеркнуть выдающиеся ягодицы и грудь. Тем больше недоумения у поклонников вызвали кадры, где самая молодая из семейства Кардашьян-Дженнер появилась с весьма «плоским» рельефом. Вывод об увлечении «Фотошопом» напрашивается сам собой.
Кайли появилась без своих знаменитых ягодиц (фото: instagram.com/kyliejenner)
Ким Кардашьян
Не пренебрегает обработкой фото и старшая сестра Кайли – Ким Кардашьян. 39-летняя знаменитость так часто появлялась в сети с нереально узкой талией и безупречно гладкими ягодицами, а после – с разоблачающими реальными снимками до «Фотошопа», что многие поклонники даже не стараются узнать правду. Просто любят Ким такой, как она есть, и любуются «идеальной» фигурой.
Ким также не без греха (фото: коллажи в материале peopletalk.ru)
Ну и еще немного о семействе Кардашьян. 64-летняя Крис Дженер активно ведет свои соцсети. Всюду на фото она появляется с такой гладкой кожей, что порой ее можно принять за еще одну сестру, а не за главу семейства. Но проблески реальности коснулись и ее. Один из самых разоблачающих примеров гулял по сети не так давно. На фото Крис позирует с известным поваром Гордоном Рамзи.
Крис также попалась (фото: коллаж в материале peopletalk.ru)
50-летняя певица привыкла к восторженным отзывам о своей неувядающей красоте. И она их вполне заслуживает! На снимках папарацци она выглядит не менее привлекательно, чем на сцене. Но порой в ее миркоблоге появляются кадры, где она что называется на себя не похожа. Особенно часто с нереальными параметрами и пропорциями певицу можно увидеть на рекламным кампаниях.
На некоторых фото Джей Ло неузнаваема (фото: instagram.com/jlo; принтскрин jlo.iggi.army)