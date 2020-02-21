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Напівгола на столі: 55-річна Моніка Беллуччі захопила пишними формами у відвертому боді

Lite » Мода 21.02.2020 - 17:27
Напівгола на столі: 55-річна Моніка Беллуччі захопила пишними формами у відвертому боді
Моніка Беллуччі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Акторка показала нові кадри зі зйомки

Моніка Беллуччі днями показала нову роботу. 55-річна зірка прикрасила нову глянцеву обкладинку, ставши однією з героїнь фешн-номери L'Officiel Italia. Легендарна італійка постала на ній у досить закритому образі, який зробили чуттєвим постановка і декорації. А ось всередині можна знайти кадри і більш гарячі. Один з них з'явився на сторінці культової кінодіви кілька годин тому.

Напівгола на столі: 55-річна Моніка Беллуччі захопила пишними формами у відвертому боді

Моніка захопила мережу (фото: instagram.com/johnnollet)

Беллуччі позує в чорному боді з напівпрозорими вставками на грудях від Dolce & Gabbana, надягнутому на чорні колготки. Завершують вельми пікантний лук приталений піджак з тонким ремінцем від Gucci, а також короткі рукавички з принтом "гусяча лапка". На ногах у неї – туфлі на високих підборах. Макіяж Моніці зробили виразний: з бронзовими тінями на очах, накладними віями і мерехтливим блиском на губах. "Гарячим" фото робить і навколишнє оточення. Актриса сидить на столі, заплющивши очі, а в дзеркалі ззаду відображається її силует.

Напівгола на столі: 55-річна Моніка Беллуччі захопила пишними формами у відвертому бодіНова зйомка Моніки вийшла вельми спокусливою (фото: instagram.com/johnnollet)

Варто було Моніці викласти фото, як неї обрушився шквал компліментів і приємних слів. Шанувальники не втомлюються писати Моніці, що її краса непідвладна часу.

  • Як завжди красива
  • ...І вік справжній красі не перешкода! Ну в межах розумного, звісно
  • Люблю тебе
  • Завжди красива
  • Краща
  • Прекрасна, ніжна, чуйна!
  • Так красива завжди

Напівгола на столі: 55-річна Моніка Беллуччі захопила пишними формами у відвертому бодіНапівгола на столі: 55-річна Моніка Беллуччі захопила пишними формами у відвертому боді

Напівгола на столі: 55-річна Моніка Беллуччі захопила пишними формами у відвертому бодіНапівгола на столі: 55-річна Моніка Беллуччі захопила пишними формами у відвертому бодіНапівгола на столі: 55-річна Моніка Беллуччі захопила пишними формами у відвертому бодіНапівгола на столі: 55-річна Моніка Беллуччі захопила пишними формами у відвертому боді

Коментарі під фото Моніки (прінтскрін instagram.com/monicabellucciofficiel)

Треба визнати, що на фото Моніка дійсно виглядає чудово: пружна шкіра обличчя, плавні вигини шиї і плечей, стрункі стегна і пишні груди... Але багато хто з шанувальників вважають, що це всього лише фотошоп, і в реальному житті бездоганна красуня виглядає трохи інакше. Втім, за іншою версією, якраз фото папарацці є фейковим: нібито там Моніку спеціально "застарили". Як би там не було, народна любов завжди буде на боці культової красуні.

Напівгола на столі: 55-річна Моніка Беллуччі захопила пишними формами у відвертому бодіДіва схожа на свою маму (фото: instagram.com/vincentcassel)

До речі, перші кроки у світі моди робить і юна дочка Моніки і Венсана Касселя. 15-річна Діва нещодавно знялася в рекламній кампанії "Dolce Shine" для Dolce & Gabbana. Дівчина буквально захопила мережу своєю красою і схожістю зі знаменитою мамою. Цікаво, що молодша дочка – 9-річна Леоні – більше схожа на батька. Втім, у мережі багато фото дівчинки з дитинства, але практично не знайти сьогоднішніх. Так що судити складно.

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