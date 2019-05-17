В объятиях любимого: Ким Кардашьян растрогала нежными свадебными фото

Ким Кардашьян всегда была семейным человеком. Несмотря на любовь к обнаженным селфи и скандальным светским выходам, она много времени посвящает детям и любимому супругу – рэперу Канье Уэсту. И именно они – главные герои ее микроблога. Чего только стоят знаменитые кадры с малышкой Норти, которые обожают все поклонники Кардашьян! Также недавно у пары родился четвертый ребенок – мальчика для знаменитостей выносила суррогатная мать. А вскоре в знаменитом семействе ожидается очередное большое торжество – 24 мая пара отмечает 5-летнюю годовщину свадьбы.

Ким Кардашьян подготовила новую коллекцию макияжа для своего бренда (фото: instagram.com/kkwbeauty)

В честь такого события Ким подготовила свадебную коллекцию макияжа для своего бренда KKW Beauty, которая поступит в продажу в этот знаменательный день. В линию с красноречивым названием The Mrs. West Collection вошли помады, румяна, хайлайтер, карандаш для глаз и палетка теней – все в нежных нюдовых оттенках. Ким рассказала на своей странице в Instagram, что разрабатывала ее вместе с любимым визажистом Марио Дедивановичем, а вдохновлялась собственным свадебным образом.

Ким Кардашьян и ее визажист Марио Дедиванович (фото: instagram.com/kkwbeauty)

Для новой коллекции создали роскошную кампанию, главной героиней которой стала сама Ким. Ким позирует в сказочных подвенечных образах на фоне стены из белых роз. Также она выставила совместное фото с мужем. Роскошная невеста, Ким позирует в длинном платье от Givenchy с фатой и вышивкой. Канье одет в черный смокинг с бабочкой.

Свадебное фото Ким и Канье (фото: instagram.com/kkwbeauty)

"5 лет и 4-ро детей. Жизнь не может быть лучше! Годовщина уже так скоро", – написала Ким под трогательным фото. Разумеется, подписчики звезды тут принялись комментировать снимок, поздравляя пару и желая им счастья. "Вау, я никогда не видел этот кадр", – написал и мейк-ап артист Ким, на что она поспешила ответить: "У меня есть еще сотни! Я выложу несколько новых!". Другие подписчики также не стали молчать:

"Вы все это заслуживаете"

"Лучшая свадьба во все времена!"

"Такая красивая свадьба и прекрасная жизнь! С юбилеем"

"Просто прекрасно! Такие милые! С годовщиной"

"Этот брак вдохновляет меня"

"Любовь"

К слову, знаменитость успевает также уделять время учебе и встречам с подругами. Так, на днях она запостила кадр с Лалой Энтони, где продемонстрировала стильный наряд.