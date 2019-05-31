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Потрібне підкреслити: Кім Кардашьян захопила стрункою фігурою в обтягуючому комбінезоні

Lite » Мода 31.05.2019 - 11:27
Потрібне підкреслити: Кім Кардашьян захопила стрункою фігурою в обтягуючому комбінезоні
Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

37-річна зірка не втомлюється дивувати

Кім Карадашьян, яка відома своєю любов'ю до екстравагантних нарядів, в черговий раз приємно здивувала фанатів. Знаменита красуня вийшла у світ в обтягуючому костюмі тілесного відтінку з принтом. Легінси і водолазка з високим горлом підкреслили струнку фігуру зірки і її знамениті форми. Доповнили наряд біла сумка і босоніжки на високому каблуці. Довге волосся знаменитості було злегка підкручене і розпущене, а на лице нанесено досить яскравий макіяж.

Потрібне підкреслити: Кім Кардашьян захопила стрункою фігурою в обтягуючому комбінезоніПотрібне підкреслити: Кім Кардашьян захопила стрункою фігурою в обтягуючому комбінезоніПотрібне підкреслити: Кім Кардашьян захопила стрункою фігурою в обтягуючому комбінезоніКім Кардашьян обожнює обтягиваюзие вбрання (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кім поділилася серією фото, де вона у своїй звичній манері ефектно виходить з машини, не ставши уточнювати, куди вона прямує. Але і цього було достатньо, щоб мережа вибухнула захопленими коментарями.

  • Мені подобається твоя постать та вигини...
  • Боже, досконалий образ
  • Королева Кім
  • Ти все!
  • Ви повинні бути моделлю
  • Мала, твоє обличчя вже чудове! Будь ласка, нічого більше не чіпай! Ти досягла гламурного успіху!
  • Дитинко, ти так красива і прекрасна
  • Це неймовірно
  • Моя любов
  • Фантастичний образ, ти виглядаєш чудово

Втім, були і ті, хто залишився незадоволений нарядом, порівнявши принт з "волоссям, які дівчата залишають у душі", а також зазначивши, що верхня частина костюма занадто довга. Але як би там не було, Кім знову змусила всіх говорити про себе.

Потрібне підкреслити: Кім Кардашьян захопила стрункою фігурою в обтягуючому комбінезоніНа 5-річну річницю весілля Каньє подарував Кім квитки на концерт Селін Діон (фото: instagram.com/kimkardashian)

До речі, днями вона продемонструвала ще один подібний образ. На концерт Селін Діон, який відбувся у Лас-Вегасі, вона одягла білий обтягуючий комбінезон зі вставками на грудях і стегнах, що імітують нижню білизну. Як виявилося, це подарунок чоловіка знаменитої красуні – Каньє Уеста. Таким чином він привітав дружину з 5-річною річницею весілля. Окрім самого концерту, люблячий чоловік влаштував Кім і зустріч зі співачкою за лаштунками. Сама артистка також опублікувала фото з подружжям у себе на сторінці в Instagram, написавши: "Вітаю з 5-річчям, Кім і Каньє! Спасибі, що прийшли подивитися моє шоу!".

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Новини України модаКім КардашянКанье Уэст
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