Потрібне підкреслити: Кім Кардашьян захопила стрункою фігурою в обтягуючому комбінезоні

37-річна зірка не втомлюється дивувати
Кім Карадашьян, яка відома своєю любов'ю до екстравагантних нарядів, в черговий раз приємно здивувала фанатів. Знаменита красуня вийшла у світ в обтягуючому костюмі тілесного відтінку з принтом. Легінси і водолазка з високим горлом підкреслили струнку фігуру зірки і її знамениті форми. Доповнили наряд біла сумка і босоніжки на високому каблуці. Довге волосся знаменитості було злегка підкручене і розпущене, а на лице нанесено досить яскравий макіяж.
Кім Кардашьян обожнює обтягиваюзие вбрання (фото: instagram.com/kimkardashian)
Кім поділилася серією фото, де вона у своїй звичній манері ефектно виходить з машини, не ставши уточнювати, куди вона прямує. Але і цього було достатньо, щоб мережа вибухнула захопленими коментарями.
Втім, були і ті, хто залишився незадоволений нарядом, порівнявши принт з "волоссям, які дівчата залишають у душі", а також зазначивши, що верхня частина костюма занадто довга. Але як би там не було, Кім знову змусила всіх говорити про себе.
На 5-річну річницю весілля Каньє подарував Кім квитки на концерт Селін Діон (фото: instagram.com/kimkardashian)
До речі, днями вона продемонструвала ще один подібний образ. На концерт Селін Діон, який відбувся у Лас-Вегасі, вона одягла білий обтягуючий комбінезон зі вставками на грудях і стегнах, що імітують нижню білизну. Як виявилося, це подарунок чоловіка знаменитої красуні – Каньє Уеста. Таким чином він привітав дружину з 5-річною річницею весілля. Окрім самого концерту, люблячий чоловік влаштував Кім і зустріч зі співачкою за лаштунками. Сама артистка також опублікувала фото з подружжям у себе на сторінці в Instagram, написавши: "Вітаю з 5-річчям, Кім і Каньє! Спасибі, що прийшли подивитися моє шоу!".