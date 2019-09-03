Очень по-французски: Наталья Водянова заворожила изысканным образом на фоне Эйфелевой башни

Наталья Водянова, которая вчера трогательно поздравила всех с началом учебного года, сегодня и сама взялась за работу. Но офис знаменитой супермодели выглядит совсем не так, каким мы привыкли его видеть. Наталья показала романтичный кадр из знаменитого ресторана Girafe на фоне Эйфелевой башни. Сделав заказ, она что-то увлеченно пишет в телефоне. Таким образом, девушка намекает, что это вовсе не посиделки с подругой, а настоящие трудовые будни. "Работа не может быть вкуснее сегодня – наш вкусный офис дня!", – написала Наталья под фото.

Наталья – истинная парижанка (фото: instagram.com/natasupernova)

Выглядит она, словно истинная парижанка – изысканно и в то же время с налетом легкой непринужденности. На Наталье надето женственное серое платье с цветочным принтом, длинными рукавами и пышной юбкой. Дополнили стиль звезды сумка Louis Vuitton, крупные солнцезащитные очки, а также золотые цепочки с подвесками. Волосы Натальи, которые она чаще всего носит без укладки, в этот раз были вытянуты и свободно спадают по плечам. Дополняли картину роскошная зелень, голубое небо с белыми облаками. День выдался столь чудесным и все еще летним, что встреча явно удалась!

Водяновой к лицу женственные наряды (фото: instagram.com/natasupernova)

Поклонники Натальи принялись обсуждать, что выглядит она просто завораживающе, "очень по французски" и просто прекрасно. Сложно не согласиться! К слову, Водянова часто выбирает для прогулок весьма изысканные и элегантные наряды.

Модель обожает наряжаться (фото: instagram.com/natasupernova)

Как-то она призналась, что стильные комбинации у нее получаются легко и совершенно просто – она никогда не старается подобрать вещи специально. Но результат превосходит все ожидания. Видимо, врожденное чувство стиля и сотрудничество с лучшими мастерами сделали свое дело!