Дуже по-французьки: Наталія Водянова заворожила вишуканим образом на фоні Ейфелевої вежі

Наталя Водянова, яка вчора зворушливо привітала усіх з початком навчального року, сьогодні і сама взялася за роботу. Але офіс знаменитої супермоделі виглядає зовсім не так, яким ми звикли його бачити. Наталя показала романтичний кадр із знаменитого ресторану Girafe на тлі Ейфелевої вежі. Зробивши замовлення, вона щось захоплено пише в телефоні. Таким чином, дівчина натякає, що це зовсім не посиденьки з подругою, а справжні трудові будні. "Робота не може бути смачнішною сьогодні – наш смачний офіс дня!", – написала Наталя під фото.

Наталя – справжня парижанка (фото: instagram.com/natasupernova)

Виглядає вона, немов справжня парижанка – вишукано і в той же час з нальотом легкої невимушеності. На Наталі надіта жіночна сіра сукня з квітковим принтом, довгими рукавами і пишною спідницею. Доповнили стиль зірки сумка Louis Vuitton, великі сонцезахисні окуляри, а також золоті ланцюжки з підвісками. Волосся Наталі, яке вона найчастіше носить без укладки, в цей раз було витягнуте і вільно спадаюло з плечей. Доповнювали картину розкішна зелень, блакитне небо з білими хмарами. День видався настільки дивовижним і все ще літнім, що зустріч явно вдалася!

Водяновій до лиця жіночні вбрання (фото: instagram.com/natasupernova)

Шанувальники Наталії почали обговорювати, що виглядає вона просто заворожуюче, "дуже по французьки" і просто прекрасно. Складно не погодитися! До речі, Водянова часто вибирає для прогулянок досить вишукані і елегантні вбрання.

Модель обожнює вбиратися (фото: instagram.com/natasupernova)

Якось вона зізналася, що стильні комбінації у неї виходять легко і зовсім просто – вона ніколи не намагається підібрати речі спеціально. Мабуть, вроджене почуття стилю і співпраця з кращими майстрами зробили свою справу!