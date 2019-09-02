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Молодая мама: Наталья Водянова растрогала сеть редким архивным фото с сыном

Lite » Мода 02.09.2019 - 18:24
Молодая мама: Наталья Водянова растрогала сеть редким архивным фото с сыном
Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

37-летняя супермодель поздравила всех с первым днем учебы

Наталья Водянова в последнее время буквально засыпала сеть фото детьми. Недавно они всей семьей поехали в Диснейленд, где от души повеселились и сделали массу забавных кадров. Затем она опубликовала снимок вместе со старшим сыном – 17-летним Лукасом, который уже стал выше мамы. А также общее фото Лукаса, Невы и Виктора.

Молодая мама: Наталья Водянова растрогала сеть редким архивным фото с сыномМолодая мама: Наталья Водянова растрогала сеть редким архивным фото с сыномМолодая мама: Наталья Водянова растрогала сеть редким архивным фото с сыномНаталья Водянова с детьми (фото: instagram.com/natasupernova)

Сегодня же, 2 сентября – в честь возвращения подрастающего поколения за парты – звезда решила поздравить всех родителей и учеников. Причем сделала это весьма трогательно и эмоционально. Наталья показала архивное фото, где она, молодая мама, занимается готовкой вместе с малышом. В похожих по стилю нарядах (на модели надет голубой передник в белый горошек и блуза, а на ребенке – клетчатая рубашка в таких же тонах), в уютной домашней атмосфере, за увлекательной работой, они выглядят столь мило, что сдерживать эмоции поклонникам было весьма трудно.

Молодая мама: Наталья Водянова растрогала сеть редким архивным фото с сыномПоклонники признали этот кадр самым милым навсегда (фото: instagram.com/natasupernova)

Они называют Наталью «трогательной и нежной», «божественной», «красавицей, которая светится изнутри», а фото – самым любимым и уютным. «Удачи всем детям и родителям в первый день в школе! Я сегодня всех пятерых отправила… Даже Роман не плакал», – написала сама Наталья под фото и добавила хэштег «дыхание уджайи». Видимо, без этой йоговской практики, которая гармонизирует и снимает стресс, не обошлось.

Молодая мама: Наталья Водянова растрогала сеть редким архивным фото с сыномЛица младших сыновей Наталья скрывает (фото: instagram.com/natasupernova)

Напомним, старшие дети Натальи, 17-летний Лукас, 13-летняя Нева и 11-летний Виктор, появились в браке с первым мужем супермодели – британским лордом Джастином Портманом. А младшие – 5-летний Максим и 3-летний Роман – во втором, с французским бизнесменом Антуаном Арно. Правда, Наталья и Антуан пока не оформили официально свои отношения. Тем не менее Наталья часто называет возлюбленного супругом. И как-то призналась, что свадьбу они планируют сыграть, просто им обоим не хватает на это времени.

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