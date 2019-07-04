Сама женственность: Наталья Водянова подчеркнула стройную фигуру платьем миди необычной расцветки

Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

37-летняя знаменитость провела очередной эксперимент с волосами

Наталья Водянова, которая редко пропускает Недели моды, в этот раз также вовсю наслаждается кутюрными шедеврами. Она успевает не только блистать на шоу, но и поддерживать друзей из фешн-индустрии, публикуя видео и фото с ними в многочисленных сториз и отмечая их. На каждый показ она собирается, тщательно продумывая каждую деталь образа. Поэтому луки модели и филантропа становятся одним из главных предметов обсуждения на модных и звездных порталах. Вчера, 3 июля, она посетила шоу Valentino. Нужно отметить, что на показ в этот раз она пришла одна, без своего любимого мужчины и отца детей Антуана Арно. Впрочем, он стареется всегда составить компанию Наталье, если позволяет график. К примеру, на Неделе мужской моды пара появилась вместе.

Новый выход Натальи (фото: instagram.com/natasupernova)

На мероприятие 37-летняя знаменитость пришла в необычном длинном платье розового оттенка с принтом спереди. С длинными рукавами, объемным бантом на груди и яркими красными полосками на летящей плиссированной юбке, оно сделало образ модели похожим на подиумный. Дополнили наряд черные босоножки на невысоком каблуке и с золотистой фурнитурой, а также черная сумочка на длинной цепочке с цветами. Из аксессуаров модель также выбрала массивные серьги с камнями. Волосы Натальи были убраны в низкий пучок, а макияж выполнен в приглушенных тонах.

Наталья и Антуан (фото: instagram.com/natasupernova)

Водянова опубликовала пару фото на своей странице и написала: «До и после @maisonvalentino потрясающее шоу. Маэстро @pppiccioli im, я ваш самый большой поклонник». Как обычно, ее публикация вызвала волну обсуждений и восхищений среди фолловеров.

Наталья в Каннах (фото: instagram.com/natasupernova)

Как всегда, главной темой стала юность и стройность модели. Впрочем, она и сама не прочь их подчеркнуть. К примеру, Наталья выбирает мини, которые демонстрируют ее бесконечные ноги. А также подбирает оттенки, которые гармонируют с ее типом внешности.