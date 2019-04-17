Пляжные страсти: Алессандра Амбросио на фестивале в соблазнительном образе total black

Алессандра Амбросио (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Супермодель поделилась новыми жаркими кадрами

Алессандра Амбросио относится к числу знаменитостей, обожающих веселые пляжные тусовки. Поэтому пропустить юбилейный 20-й фестиваль Коачелла она не могла. Начиная с первого дня, она впечатляет многочисленных подписчиков различными образами и сексуальными вещами. Она появлялась в ультракоротких шортах, мини-комбинезоне, рваных джинсах...

И конечно же, не обошлось без массы стильных пляжных луков. Что ж, модель, недавно запустившая свою линию купальников GAL Floripa, понимает, что лучшей рекламы не придумаешь. Несколько часов назад она выложила в сеть еще один пляжный ансамбль.

Стильная Алессандра Амбросио (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Алессандра отправилась веселиться с друзьями в достаточно откровенном наряде: черные короткие шорты с высокой посадкой, черный купальник, оголяющий грудь модели, а сверху – ажурная черная накидка с длинной бахромой от Alanui. Дополнили образ ботинки-казаки с многочисленными ремешками, поясная сумочка с золотистым орнаментом Re/Done, очки cat eye Linda Farrow, а также украшения: многослойные серьги, браслеты и подвески.

Алессандра Амбросио на фестивале Коачелла 2019

"Пустынная жара", – коротко написала серию снимков 38-летняя красавица. Зато ее поклонники не стали жалеть эпитетов. "Какая идеальная женщина на Коачелла", "Просто лучший образ навсегда", "Великолепна", "Пустынная жара? Да, в самом деле. Ее устроила ты, Алессандра", "Идеальна как всегда", "Прекрасная... Чистая элегантность, вы божественная красавица, Алессандра", "Что за ангел", "Ты так прекрасна!", "Ты королева пустыни", "Ты просто жара, малышка", "Ты королева Коачеллы!"…

Кстати, дизайн солнцезащитных очков, которые примерила бывший ангел Victoria's Secret, она разрабатывала самостоятельно – специально для новой линии английского бренда Linda Farrow, которая уже поступила в продажу. В коллекцию вошли несколько моделей от крупных авиаторов до узких очков, которые были популярны в прошлом году. Рекламировать их также пригласили Амбросио. Девушка поделилась этой новостью несколько дней назад, написав: "Очень рада поделиться с вами, ребята, новой коллекцией @lindafarrow, разработанной именно для вас. Очень понравилось сотрудничать и создавать эти вещи и надеюсь, что они вам тоже понравятся!".

Напомним, ранее Алессандра Амбросио показала утонченную фигуру в купальнике.