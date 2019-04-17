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Пляжні пристрасті: Алессандра Амбросіо на фестивалі в спокусливому образі total black

Lite » Мода 17.04.2019 - 19:31
Пляжні пристрасті: Алессандра Амбросіо на фестивалі в спокусливому образі total black
Алессандра Амбросіо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Супермодель поділилася новими жаркими кадрами

Алессандра Амбросіо відноситься до числа знаменитостей, які обожнюють веселі пляжні тусовки. Тому пропустити ювілейний 20-й фестиваль Коачелла вона не могла. Починаючи з першого дня, вона вражає численних підписників різними образами і сексуальними речами. Вона з'являлася в ультракоротких шортах, міні-комбінезоні, рваних джинсах...

І, звичайно ж, не обійшлося без маси стильних пляжних луків. Що ж, модель, яка нещодавно запустила свою лінію купальників GAL Floripa, розуміє, що кращої реклами не придумаєш. Кілька годин тому вона виклала в мережу ще один пляжний ансамбль.

Алессандра Амбросіо

Стильна Алессандра Амбросіо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Алессандра вирушила веселитися з друзями в досить відвертому вбранні:  чорні короткі шорти з високою посадкою, чорний купальник, що оголює груди моделі, а зверху – ажурна чорна накидка з довгою бахромою від Alanui. Доповнили образ черевики-козаки з численними ремінцями, поясна сумочка з золотистим орнаментом Re/Done, окуляри cat eye Linda Farrow, а також прикраси: багатошарові сережки, браслети і підвіски.

Алессандра Амбросіо

Алессандра Амбросіо

Алессандра Амбросіо на фестивалі Коачелла 2019

"Пустельна спека", – коротко підписала серію знімків 38-річна красуня. Натомість її прихильники не стали жаліти епітетів. "Яка ідеальна жінка на Коачелла", "Просто кращий образ назавжди", "Прекрасна", "Пустельна спека? Так, справді. Її влаштувала ти, Алессандра", "Ідеальна як завжди", "Прекрасна... Чиста елегантність, ви божественна красуня, Алессандра", "ангел", "Ти прекрасна!", "Ти королева пустелі", "Ти просто спека, малятко", "Ти королева Коачелли!"...

До речі, дизайн сонцезахисних окулярів, які приміряла колишній ангел Victoria's Secret, вона розробляла самостійно – спеціально для нової лінії англійського бренду Linda Farrow, яка вже надійшла в продаж. У колекцію увійшли кілька моделей від великих авіаторів до вузьких окулярів, які були популярні в минулому році. Рекламувати їх також запросили Амбросіо. Дівчина поділилася цією новиною кілька днів тому, написавши: "Дуже рада поділитися з вами новою колекцією @lindafarrow, розробленою саме для вас. Дуже сподобалося співпрацювати та створювати ці речі і сподіваюся, що вони вам теж сподобаються!".

Нагадаємо, раніше Алессандра Амбросіо показала витончену фігуру в купальнику.

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