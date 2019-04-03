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Пора на море: Алессандра Амбросио показала утонченную фигуру в купальнике

Lite » Мода 03.04.2019 - 20:31
Пора на море: Алессандра Амбросио показала утонченную фигуру в купальнике
Алессандра Амбросио (фото: instagram.com/galfloripa)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

Экс-ангел Victoria's Secret поделилась чувственными снимками

Алессандра Амброссио является одним из "ветеранов" Victoria's Secret – она начала сотрудничество со знаменитым брендом еще в 2001-м году. За эти 17 лет работы девушка изучила все тонкости "бельевого" бизнеса и вслед за Кэндис Свейнпол запустила собственный бренд купальников – GAL Floripa. Название супермодель выбрала, вспомнив о любимом с детства курорте Флорианополис. К разработке первой линии она также привлекла младшую сестру Алин и подругу Жизель Кориа. А моделью, разумеется, выступила сама.  

Алессандра Амбросио

Супермодель Алессандра Амбросио (фото: instagram.com/galfloripa)

О новом проекте она объявила еще в феврале, а в марте начала активно демонстрировать новые купальники. К слову, в создании дизайна пляжных вещей Алессандра приняла непосредственное участие. Здесь есть как слитные, так и раздельные купальники приглушенных оттенков. Украшенные оборками и декорированные ракушками, они вышли чрезвычайно женственными и утонченными. По словам модели, они вдохновлены бразильскими закатами. 

Сегодня она порадовала подписчиков еще одним кадром из чувственной съемки на берегу океана. 37-летняя красавица и мать двоих детей похвасталась роскошной фигурой в новом белом купальнике. Фотосессия – дело рук знаменитого нью-йорского фотографа Стюарта Шининга. "Дыши морем", – романтично подписала снимок Алессандра.  

Алессандра Амбросио

 Бразильская супермодель Алессандра Амбросио (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Шквал восторженных комментариев не заставил себя ждать: "Идеально", "О боже!", "Я просто влюблен в этот кадр", "Просто ошеломляюще!", "Очаровательный снимок и место", "Очень круто", "Великолепно", "Вау! Перехватывает дыхание", "Ты все еще мой номер один из всех моделей VS", "С ног до головы божественна", "Ты должна вернуться в ряды ангелов Victoria's Secret!"…

Пора на море: Алессандра Амбросио показала утонченную фигуру в купальнике

Пора на море: Алессандра Амбросио показала утонченную фигуру в купальнике

Фото: .instagram.com/galfloripa

На официальной странице бренда можно увидеть и другие модели новой коллекции, которая, кстати, носит название Galactic Sun."Сделайте глубокий вдох и приготовьтесь открыть для себя нашу первую коллекцию: #GalacticSun, вдохновленную Космосом и всей его Магией", – гласит одна из подписей.

К тому же линия явно создана, чтобы вдохновить покупательниц. Так, практически каждый снимок сопровождается необычным призывом к действию в духе: "…Что зажигает твою душу? Вперед, девочка! Пришло время следовать своей мечте"…

Напомним, ранее звезда "Орла и Решки" Алина Астровская показала накачанную фигуру в купальнике.

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