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"Платье — бомба": Катя Осадчая восхитила роскошным нарядом от украинского дизайнера


Ведущая заворожила эффектным образом на фоне карпатских гор

Катя Осадчая не сидит на месте - не успела телеведущая повеселиться, ну и поработать заодно на Бале цветов в стильном цветастом платье, как отправилась в новое путешествие - на этот раз в Карпаты. Сначала она прогулялась по родному городу своего мужа Юрий Горбунова - Ивано-Франковску, после чего уехала в горы. На своей странице в Instagram теледива показала свой роскошный образ.

Катя позировала на фоне живописных карпатских гор в не менее впечатляющем наряде - она примерила стильное платье в пол от украинского дизайнера Юлии Магдыч. Бордовый наряд украшен геометрическими узорами и рукавами желтого цвета, что придает образу яркости и еще больше эффектности. Ведущая дополнила его босоножками на каблуке и коронной шляпкой.

"Неймовірні Карпати! Щоразу не можу намилуватися краєвидами", - поделилась Осадчая.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Подписчики остались в восторге от роскошного наряда знаменитости и поспешили оставить свои восхищенные отзывы.

Среди них, к слову, оказалась и певица Оля Полякова.

"Яка ти гарна", - написала она.

Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)

  • Гарний образ
  • Дивлячись на Вас думаєш - Ось вона найщасливіша людина. ДЯКУЮ, що надихаєте
  • Вы очаровательны, а платье просто улёт
  • Катерина, ви дуже гарна! 
  • Сарафанчик бомбезни....Теж маю там фото. Гарного відпочинку!
  • Платье - бомба
  • Сукня дуже пасує до заходу сонця 
  • Краса! А сукня - неймовірна 
  • Катя вы цветочек
  • Сукня і Катя шикарні
  • Ви завжди неперевершена в будь-якому куточку земної кулі. А Ваше вбрання та капелюшки, взагалі немає слів. Все супер. Гарного відпочинку
  • Краєвид наче підібраний до плаття,дуже гарне фото вийшло!
  • Сплошной позитив
  • Сукня чи сарафан, але це прекрасно! 
  • Вам ідуть наші краєвиди, ви тут якась заворожуюча
  • Сарафан шикарний!!!
  • Это просто вау!
  • Неймовірна сукня
  • Какое крутое платье
  • Катя, какая Вы вдохновляющая
  • Плаття - бомба! Взагалі весь образ. А як прикольно відтіняє сукня фон
 

Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)

Напомним, Катя Осадчая умилила прогулкой на родине мужа - городе Ивано-Франковске.

Ранее Катя Осадчая очаровала  нежным образом в белоснежном платье на презентации нового проекта в киевском аэропорту "Борисполь".

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