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Розовая леди: Катя Осадчая восхитила стройностью в вечернем цветастом платье

Lite » Мода 14.06.2019 - 10:27
Розовая леди: Катя Осадчая восхитила стройностью в вечернем цветастом платье
Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Телеведущая облачилась в вечернее платье с насыщенным цветочным принтом

Катя Осадчая продолжает пополнять "марафон светских мероприятий" новыми событиями. Украинская телеведущая со своей программой "Світське життя" побывала на особенной вечеринке, приуроченной к наступлению лета, - "Бал цветов" в одном из столичных ресторанов. Для светского выхода Осадчая выбрала не менее красноречивое для вечера платье.

Так, на своей instagram-страничке и на страничке программы Осадчая опубликовала целую серию фото, на которых можно рассмотреть пестрый наряд телеведущей. Катя блистала в приталенном вечернем платье в пол. Одно плечо оголено, второе обрамляют воланы. Еще одна изюминка наряда – небольшой шлейф. Также в глаза бросается насыщенный цветочный принт платья – крупные розы. К слову, цветочный принт уже несколько сезонов считается трендом весенне-летнего сезона. При этом, чем он более насыщенный и ярко выраженный, тем более стильно это смотрится в 2019 году.

Образ Осадчей дополняет изысканная диадема в волосах, а также закола с цветами. В ушках и на шее – лаконичные золотые украшения. В целом, образ получился свежий и изысканный.

Розовая леди: Катя Осадчая восхитила стройностью в вечернем цветастом платье

Стильная Катя Осадчая (фото: instagram.com/svitsketv)

А вот на страничке программы "Світське життя" было опубликовано чуть больше фото – уже со звездными гостями вечера.

К примеру, на фото с Осадчей позировала группа KAZKA: Александра Зарицкая, Никита Будаш и Дмитрий Мазуряк.

Катя Осадчая и группа KAZKA

Катя Осадчая и группа KAZKA (фото: instagram.com/svitsketv)

Также в объектив камеры попали: телеведущий Александр Педан и хореограф Алена Шоптенко.

Розовая леди: Катя Осадчая восхитила стройностью в вечернем цветастом платье

Розовая леди: Катя Осадчая восхитила стройностью в вечернем цветастом платье

Фото: instagram.com/svitsketv

Напомним, что буквально за день до этого Катя Осадчая восхитила нежностью в белоснежном платье. Телеведущая посетила презентацию нового проекта, которая прошла в столичном аэропорту "Борисполь". Телеведущая даже в шутку отметила - ей непривычно нахоится в аэропорту и никуда не ехать. Для очередного появления Осадчая выбрала романтичное платье от украинского бренда POUSTOVIT. 

Также до этого Осадчая восхитила нежным фото без макияжа с любимыми цветами. У ведущей и правда появилась своеобразная традиция - каждый год делать фото с пионами. 

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Новости Украины Катя Осадчаятелеведущая
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